Kahramankazan’da Regaip Kandili bereketi

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Regaip Kandili dolayısıyla kandillerini kutladıkları vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Kahramankazan’da Regaip Kandili idrak edildi. İlçedeki camilerde kandil dolayısıyla hatimler okunup şehitler için dualar edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle uyuldu. Yatsı namazının ardından başlayan Regaip Kandili programında vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim tilaveti Mevlid-i Şerif salavatlar ve ilahileri dinledi. Programın ardından Kahramankazan Belediyesi ekipleri, vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunarak, kandillerini kutladı.