Kahramankazan’da 19 Mayıs Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Kahramankazan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençlik Konserleri” düzenledi. Konserde ünlü sanatçılar Berkay ve Hüseyin Kağıt sahne aldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kahramankazan’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kahramankazan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümüne özel olarak “Gençlik Konserleri” düzenledi. Konserler kapsamında sanatçılar Berkay ve Hüseyin Kağıt konser verdi. Kahramankazanlıların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde seslendirilen türkü ve şarkılar zafer coşkusunu artırırken, ilçe halkı sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyelerinin, çalınan Ankara havalarıyla oynayan vatandaşlara eşlik etmesi renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar tarafından açılan cep telefonlarının flaşları ise konsere ayrı bir hava kattı. Seymen ekibinin gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.Konserlere verilen ara sırasında Kahramankazan Belediyesi’nce belediye binasının en üst katında havai fişek gösterisi düzenlendi. İlçenin her yerinden izlenebilen gösteriyle birlikte renkli dakikalar yaşanırken, Kahramankazan’da gökyüzü rengârenk görüntülere sahne oldu.

Başkan Oğuz, konuşmasını yapmak üzere sahneye, Kahramankazan Belediyespor Kulübü’nün farklı dallarda şampiyon olan ve dereceye giren genç sporcularıyla birlikte çıktı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaktan son derece mutlu olduklarını belirten Oğuz, “Türkiye’mizin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizin coşkusunu artırmak ve bu coşkuya ortak olmak için Gençlik Konserleri düzenledik. Kahramankazan 19 Mayıs’ta tek yürek oldu” dedi. 19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşunun ve kuruluşunun meşalesinin ateşlendiği gün olduğunu söyleyen Oğuz, “19 Mayıs, Milli Mücadele’nin başlangıç günüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğe emin adımlarla yürüyeceğinden ve sonsuza dek yaşayacağından eminiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 1071’den bu yana istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.