Kahramankazan Kavurması tescillendi

Kahramankazan ilçesinin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Kazan Kavurması, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Geçmişi eskiye dayanan ve Kahramankazan ilçesinin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Kazan Kavurması, Kahramankazan Belediyesi’nin yaptığı başvuru üzerine bir yıl aradan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Kazan kavurmasının önemli özelliği, üretiminde kullanılan et, kendi coğrafi sınırında beslenen hayvanlardan elde ediliyor olması. Bu nedenle coğrafi sınır ile ün bağı bulunan Kazan Kavurmasının tüm üretim aşamaları, aynı coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleştiriliyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kahramankazan’ımıza özgü geleneksel lezzetlerimizden ‘Kazan Kavurması’ Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil belgesini aldı. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.