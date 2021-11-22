Kafe işletmecisi çiftin ormanda bulduğu sincap aileden biri oldu

KOCAELİ (AA) - Yuvacık'ta bir kafe işleten Enes ve Minel Kılıç çifti, yaklaşık bir ay önce ormanda gezinirken ağaç kovuğunda yalnız ve savunmasız halde buldukları sincap yavrusunu veterinerde tedavi ettirdi.

Evlerine götürdükleri sevimli hayvanı beslemeye başlayan çift, kendilerine alışan ve yanlarından ayrılmayan sincaba "Alvin" ismini verdi.

Akşamları kendisine ayrılan odada kalan sincap, gündüzleri de Yuvacık'ta doğanın içinde bulunan kafede vakit geçiriyor. Sevimli hareketleriyle misafirlerin sevgisini kazanan Alvin, çay ve patates kızartmasını çok seviyor.

"Bazen sabahları ceketimin cebinde buluyorum"

Enes Kılıç, AA muhabirine, Alvin'i bulduklarında çok küçük olduğunu, tüylerinin bile çıkmadığını belirterek, sahipsiz, tek başına bulunca alıp veterinere götürdüklerini anlattı.

Tedavisinin ardından sincabı beslemeye karar verdiklerini aktaran Kılıç, "Zaten çocukluğumdan beri ilgim vardı sincaplara. Bu şekilde denk gelmesiyle hikayemiz başladı." dedi.

Günlerinin çok eğlenceli geçtiğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Gelen misafirler Alvin'i soruyor. Kahvaltısına çağıranlar oluyor. Misafirlerimizle masada oturup kahvaltı yapıyor, çay içiyor, patates kızartması yiyor. Soranlar, fotoğraf çektirenler çok oluyor. Akşamları eve götürüyoruz. Odamı tahsis ettik. Bir berjerin üzerinde poları var, onun içerisinde uyuyor. Bazen sabahları ceketimin cebinde buluyorum."

Kılıç, Alvin'i ceviz, badem, Antep fıstığı gibi kuruyemişlerle beslediklerini belirterek, "Antep fıstığını daha çok seviyor. Tek taraflı besleme yapmıyoruz. Sabah Antep fıstığı yediyse akşam çiçek tohumlarıyla besleniyor." ifadelerini kullandı.

"Doğaya bırakınca bize geri dönüyor"

Enes Kılıç, Alvin'i sahiplenmeleriyle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını dile getirerek, "Herkes Alvin'i çok seviyor. Ailemizden de 'Bir akşam da bizde kalsın, biz de sevelim' diye isteyenler oluyor." dedi.

Daha önce Alvin'i birkaç defa doğal ortamına bırakmayı denediklerini fakat tekrar kendilerine döndüğüne işaret eden Kılıç, "Alvin direkt ağaç kovuğundan çıkıp bizimle yaşamaya başladı ve bize alıştı. Doğaya hazır değil şu anda. Tırnaklarını dahi kesmedik. Eğer doğaya hazır olursa bırakmayı düşünüyoruz ama şu anda hazır olduğunu düşünmüyorum çünkü bıraktığımız zaman çok ürkek oluyor, korkup bize dönüyor." diye konuştu.

Minel Kılıç ise Alvin'e çok bağlandıklarını belirterek, işletmenin doğa içerisinde olması dolayısıyla aslında yaşam ortamından çok ayrılmadığını ifade etti.

Alvin'in evde de mutlu olduğunu dile getiren Kılıç, "Bir odası var. Orada oyun oynayıp bir yerden başka yere atlıyor. Bizimle çok mutlu." dedi.

Şahin Oktay