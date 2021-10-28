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Kadir Gecesi’nde secde ettiği rivayet edilen dut ağacının hikayesi herkesi şaşırtıyor

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde bulunan ve Kadir Gecesi ile birlikte secde etmeleriyle eğik kaldığına inanılan, efsanelere konu olan eğri minare ile dut ağacı, görenleri hayretler içinde bırakıyor.

Kültür Sanat 28.10.2021, 14:52
Kadir Gecesi’nde secde ettiği rivayet edilen dut ağacının hikayesi herkesi şaşırtıyor

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde bulunan ve Kadir Gecesi ile birlikte secde etmeleriyle eğik kaldığına inanılan, efsanelere konu olan eğri minare ile dut ağacı, görenleri hayretler içinde bırakıyor.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen 4 bin yıllık Tarihi Harput Mahallesinde 1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Cami’nin eğik minaresi ile yanında bulunan yaklaşık 130 yaşındaki eğik dut ağacı efsanesi dikkat çekiyor.

Efsaneye göre, iki arkadaş Kadir Gecesinde Ulu Cami’nin bahçesinde otururlarken saatler gece yarısını bulduğunda, arkadaşlardan birinin Ulu Cami’nin minaresinin secde ettiğini gördüğü, diğer arkadaşın ise dut ağacının secde ettiğini gördüğü ve minare ile ağacın o günden beri secde halinde durduğu rivayet ediliyor.

Cami bahçesinde sadece dut ağacının olduğuna dikkat çeken Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Ulu Cami’nin kıbleye bakan dış tarafta efsaneye göre ve yaşlılarımız da anlatır, mübarek gecelerde daha önceki yıllarda ağacın secde ettiği rivayet edilir. Biz de hemen bunu koruma altına aldık ve etrafını çevirdik. Bu ağaç şu anda koruma altında. Secde eden tek bu ağaç var. Dediğim gibi mübarek gecelerde özellikle Kadir Gecelerinde bunun secde ettiği, bunun da yaşlılarımızın zikre katıldığını söylerler. Aslını Allah bilir ama dediğim gibi biz bunu koruma altına aldık. Yerli ve yabancı turistler gelip etrafında hem oturup hem fotoğraf çekiyor hem de ağaç korunmuş oluyor. Nerden bakarsanız 3 asırlık bir dut ağacı diye rivayet edilir" dedi.

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