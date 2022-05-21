Kadınların elinde şekillenen taşlar değer kazanıyor

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Fırat Nehri kıyısında bulunan taşlar, Şanlıurfalı kadınların ellerinde yeniden şekilleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Halfeti ilçesinde hizmet veren Halfeti Kadın Destek Merkezindeki kursiyer kadınlar, Fırat kenarından çıkan taşları işleyerek rengarenk süs eşyası haline getiriyor. Her gün yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği sakin şehir Halfeti’de farklı branşlarda birçok atölyeyi içerisinde barındıran Kadın Destek Merkezindeki kurslara katılan kadınlar, burada el becerilerini geliştiriyor. Fırat kenarından çıkarılan ve atölyelerde ince işçilik ile yontularak rengarenk boyalarla süslenen taşlar, süs eşyası olarak satışa sunuluyor. Ahşap oymacılığının yanı sıra el sanatlarının yer aldığı atölyedeki çalışmalara katılan kadınlar, biblodan oturma grubuna, süs eşyalarından sedef kaplama, yöresel taş bebekler ve ağaç süslemesini titizlikle hazırlayıp ilçeyi ziyarete gelenlerin beğenisine sunuyor.

Şanlıurfa’da yeşil altın olarak adlandırılan Urfa Fıstığının kabukları ile yapılan abajur ve fıstık ağacı da bu yıl evlerin vitrinlerini süsleyecek.