Kadınların 8 yıllık emekleri görücüye çıktı

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü kadın eğitimcileri tarafından sergilenen 8 yıllık el emeği göz nuru ürünler herkesin takdirini topladı.

Kadın eğitimcilerin 8 yıllık emekleri, Yeşilyurt Alışveriş Merkezi’nde(AVM) düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Serginin açılışı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Vali Dağlı ve beraberindekiler kurdele kesiminin ardından sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Hazırlanan eserler hakkında bilgi veren Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Arslan, “Atölyelerimizde üretilen sanatsal ürünlerimizden oluşan bir sergi hazırladık. Malum salgın nedeniyle uzun zamandır hem ülkemizde hem dünya genelinde faaliyet yapılamadı. İnşallah bugün halkımızla buluşmanın, etrafımızda böyle güzel bir etkinliğe vesile olmanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası’na da Samsun Olgunlaşma Enstitüsü olarak ilimizde, bölgemizde 60 yıllık bir kurum olarak böyle bir hatıra bırakmak istedik. Selçuklu kostümlerimiz temalar bazında hazırlanıyor. 46 parçadan oluşuyor ancak burada sadece 6 tanesi mevcut. Osmanlı kostümlerimiz de 40 civarı. Bu kostümlerin yapılış süreci enstitümüz tarafında 8 yıl sürdü. Tüm Türkiye’deki, tüm Anadolu’daki yöresel giysileri, kadın-erkek giysileri üzerine çalıştık. Eylül ayında da onun sunumunu yapmayı planlıyoruz” dedi.

Sergide ebru sanatları, çinicilik, Osmanlı ve Selçuklu dönemi kostümleri de dahil olmak üzere 50’ye yakın eser bulunuyor. Sergilenen eserlerle birlikte öğrenciler tarafından giyilen Osmanlı ve Selçuklu kostümleri hem tarihe ışık tuttu hem de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yeşilyurt AVM’de açılan sergi 01-04 Haziran tarihleri arasında gezilebilecek.