Kadınlara özel hazırlanan trend spor ürünleri raflarda yerini aldı

DeFacto’nun spor giyim alanındaki markası DeFactoFİT’in trend spor ürünleri modaseverlerin beğenisine sunuldu. Her tarzdan kadına hitap eden sportif ürünler, kadınların günlük hayatta ihtiyaç duyduğu kombinlere uygulanabiliyor.

Aktif spor ve sağlıklı yaşam için rahat bir moda tarzı oluşturan DeFactoFİT’in birbirinden tarz ürünleri birçok kombine uyum sağlıyor. Konforlu taytlar, sporun vazgeçilmezi renkli tişörtler ve eşofmanlardan oluşan fit ürünlerin, günün her anında kadınları iyi hissettirecek alternatifler sunduğu vurgulandı. Günlük hayatta kurtarıcı parçalar arasında yer alacak ürünler, spor yaparken de şık olmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Kadın fit ürünlerine, markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.