Kadınlar mutfağın püf noktalarını öğreniyor

Bolu’da Göynük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 44 kursiyere aşçı yardımcılığı eğitimi veriliyor. Kursiyerler, kentin yöresel yemeklerinin püf noktalarını ve bu yemeklerin sunumlarını uzman aşçılardan uygulamalı olarak öğreniyor.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü’nün mutfağında Göynük Halk Eğitimi Merkezi tarafından başlatılan aşçı yardımcılığı kursu mayıs ayında sona erecek. Hayat Boyu Öğrenme projesi çerçevesinde 44 kursiyerin katılım sağladığı kurs, 450 saat sürecek ve Göynük yemek kültürüne katı sağlanacak. Kurs bitiminde sertifika alacak olan aşçı adayları, ilçe merkezinde istedikleri yerde iş imkanı bulabilecek.

"Uygulamaya başlandı"

Yemekhanenin kurs süresi boyunca kursiyerlere tahsis edildiğini ifade eden Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, "Hayat Boyu Öğrenme programına destek vermek için orman işletmesi yemekhanesini kursiyerlerimize açtık. Halk Eğitim Müdürlüğü ile bu projeyi burada icra etmeye çalıştık. Burada Göynüklü aşçı adayları eğitim alıyor" dedi.

"İstedikleri yerde aşçı yardımcılığı görevini yapabilecekler"

Aşçıbaşı Cihan Temel, eğitimde yöresel lezzetlerin de uygulandığını belirterek, "Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu kursta bilgilerimizi paylaşıyoruz, yöresel ürünleri, sıcak ve soğuk yemek yapımını öğretiyoruz. Kursu bitirenlere belge verilecek istedikleri yerde aşçı yardımcılığı görevini yapabilecekler" diye konuştu.

"Mutfağın püf noktalarını öğrenmek için kursa katıldık"

Kursa katılan Emel Karahan, "Mutfağın püf noktalarını öğrenmek için kursa katıldık. Her çeşit sıcak ve soğuk yemek çeşitlerini öğreniyoruz. Kurs sonunda belge alacağız. Hem sunum hem yemeklerin daha iyi yapılması için çalışıyoruz. Belgemiz olduktan sonra iş yeri açabiliriz, işe girebilir ve aşçı yardımcısı olabiliriz" şeklinde konuştu.