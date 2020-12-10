Kadınlar için hazırlanan Deri Şıklığı Koleksiyonu görücüye çıktı

DeFacto kadınlar için hazırladığı Deri Şıklığı Koleksiyonu’nda ceketler, pantolonlar, taytlar, etekler ve kabanlar devri geçmeyen stillerle öne plana çıkıyor.

DeFacto’nun kadınlar için hazırladığı Deri Şıklığı Koleksiyonu raflarda yerini aldı. Koleksiyonda öne çıkan montların, pantolonların ve eteklerin kaliteyi ve zarafeti yansıttığı aktarıldı. Verilen bilgiye göre koleksiyon, günlük kombinlerin yanı sıra gece stillerini de zahmetsizce tamamlayarak, günün her saati şık ve göz alıcı bir tarza sahip olmaya vurgu yapıyor. Farklı boy ve kalıp seçeneklerinin yanında, cep, yaka ve kuşak detaylarıyla da dikkatleri üzerinde toplayan parçalar, tasarımlarıyla da fark oluşturuyor.

Koleksiyonun, DeFacto mağazalarında, mobil uygulamasında ve e-ticaret sitesinde modaseverlerin beğenisine sunulduğu belirtildi.