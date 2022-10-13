Kadınlar evlerindeki atık kağıtları süs eşyalarına dönüştürüyor

Kastamonu’da kadınlar, açılan geri dönüşüm kursunda atık kağıtları çeşitli süs eşyalarına dönüştürüyor.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi tarafından açılan geri dönüşüm atölyesinde atık kağıtlar çeşitli ürünlere dönüştürülüyor. Emekli öğretmen Mine Telli tarafından açılan kursa katılan kadınlar, evlerindeki atık kağıtlardan süs eşyası yapmayı öğreniyor. İlk etapta atık kağıtlardan çanta yapımını öğrenen kadınlar, evlerindeki takvim yapraklarıyla çanta yapıyor. Atık kağıtların sanat eserine dönüştürüldüğü geri dönüşüm atölyesinde kağıt, karton, cam, plastik, metal gibi maddelerin geri dönüşümü ile doğal kaynakların tükenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kursa katılan kadınlar, hem çevre temizliğine hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

“Kağıt katlama sanatıyla atık kağıtlardan çanta yapıyoruz”

Kursla ilgili bilgi veren eğitmen Mine Telli, “Bugün görmüş olduğunuz kağıt katlama sanatı kendi konforumuz için kirlettiğimiz dünyayı bir nebze olsun

düzeltebilmek. Belki bu sizlere fazlasıyla afaki veya çok yanlış ya da anlamsız gelebilir. Fakat yeni konforumuz için dünyada herkes ne yazık ki dünyamızı kirletmekte. Kullandığımız her eşyayı bir hiç haline getirerek kirletiyoruz. Geri dönüşüm olarak tekrardan bu kullanılır mı kullanılmaz mı diye asla düşünmüyoruz. Düşünmeye başladıktan itibaren ise neler yapabileceğimiz ortaya çıkıyor. Arkadaşlarla birlikte burada kursta yaptığımız bir kağıt katlama sanatıdır. Bu kağıtlar ise atık kağıtlardan oluşmaktadır. Kağıdın cinsi, ebadı kesinlikle önemli değildir. Asıl amaç kendi yapmak istediğiniz, kendi kullanımınız için ne gerekli ise onu ölçülendirilmesiyle yapmamız yeterlidir” dedi.

“Barınak, köpek ya da kedi evleri yaparak doğadaki atıkları geri dönüşüme kazandırmış oluruz”

Barınak, kedi ya da köpek evleri yaparak doğaya atılan atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırabileceklerini kaydeden Telli, “Dünya sadece kağıtla da kirletilmiyor. Aslında belki de kağıt ile hiç kirletilmiyor düşüncesine de sahip olabiliriz. Özellikle plastik atıklar, evimizde kullandığımız yağlar, yağların dışarıya atılması, plastik kapların denizlerde, sularda, dağlarda, mekanlarda kullandıklarımızın her birini atmamız bizim dünyayı kirlettiğimizin bir göstergesidir. Bunu sadece siz elinizdekini dışarıya atarak ondan kurtulmuş olabilirsiniz ama bu size nefes olarak geri dönüyor. Hayatın bütün oluşumu bir nefestir. Nefes ile dışarıya verir, nefes ile içeriye alırsınız. Kirlettiğimiz dünyada aldığımız nefes bize kirli olarak dönecektir. Onun için dünyamızı temiz tutmak adına kullandığımız tüm objeleri, kullandığımız maddelerin geriye dönüşümünün olması gerektiğine inanan birisiyim. Bunun için plastik atıklardan neler yapılabilir denildiği zaman mesela su şişelerimizi düşünelim, su şişelerinin her birini biriktirip daha sonra onların içine dolgu maddeleriyle birlikte bunu bir tuğla gibi etrafımızı kaplayacak bir taş gibi düşünebiliriz. Barınaklara köpek evleri yapılabilir, kedi evleri yapılabilir, oturma koltukları yapılabilir, çiçeklik yapılabilir, denize ya da doğaya atmak yerine kullandığımız atıkları bir yerde biriktirip geri dönüşüme kazandırabilir ya da kendi başımıza çeşitli aktiviteler yapabiliriz. Plastiklerin tamamen doğadan toplanıp dönüşüm yapılması belki sadece bizim elimizde olan bir şey olmayabilir ama bunları doğanın içerisine atmak yerine dönüşüme geçirerek günlük kullanımda tekrar yiyecek içecek şeklinde değil, çünkü onları da yapmamamız gerekiyor. Yiyecek ya da içecek kısmında plastiğin tekrar kullanılması kendi bünyemize zarar verir” diye konuştu.

“Geri dönüşüm noktasında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz”

Geri Dönüşüm Atölyesi ile Yaşam Atölyesi’ndeki çalışmalarla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Telli, “Biz burada iki tane atölye olarak çalışmayı düşündük. Biri Geri Dönüşüm Atölyesi, biri de Yaşam Atölyesi olarak. Yaşam Atölyesi’nde de günlük hayatımızda kullandığımız her türlü nesneyi, objeyi daha sonrasında kullanılır hale getirmeyi planladık. Çünkü eski ile eskimişi ayrıt edemiyoruz. Bugün giydiğimiz bu gömleğin yarın için modası geçmiş olabilir. Belki görselinde kolları artık kısa değil uzun olması gerekiyor. Bunu siz yapabilirsiniz, yenisini almak yerine elinizde bulunanı daha renkli hale getirebiliriz. Bunun için Yaşam Atölyesi ve Geri Dönüşüm Atölyesi’ni her ikisini de yürütmek istiyoruz. Bunlarla da gerçekten bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. İnsanların kendi istediklerini elinde bulunan malzemesiyle tekrar kullanılır hale getirilmesi amacımız” şeklinde konuştu.

“Geri dönüşüme atacağımız malzemeleri farklı bir şeyler yaparak yeniden canlandırıyoruz”

Geri Dönüşüm Atölyesi’ndeki kursa katılan Hikmet Nur Çiftçi ise, “Hafta sonu etkinlikleri olarak Kastamonu Sanat Kadın Kooperatifi’nde geri dönüşüm için atık kağıtlardan çanta yapımını öğreniyoruz. Hafta sonu yapılan etkinliklere bayanları bekliyoruz. Burada güzel bir etkinlik oluyor. Öğreneceğimiz çok şey var. Geri dönüşüme atacağımız malzemeleri farklı bir şeyler yaparak yeniden canlandırıyoruz. Çok mutluyum, burada öğreneceğimiz çok şeyimiz var. Öğrenmenin yaşı yok ama gerçekten öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki, burada bu yüzden bütün bayanlarla bir etkinlik halindeyiz. Hem bayanlarla birlikte kaynaşıyoruz, güzel çalışmalar öğreniyoruz. En azından burada çöpe gidecek malzemeleri kendimize geri kazandırıyoruz. Hem ekonomi açısından hem de her türlü kendimize olan katkıdan dolayı burada güzel işler yapıldığına inanıyorum. Çünkü çöpe attığımız her maddenin geri dönüşümü sağlanarak yeniden eşya olarak kullanabileceğimizin farkındayız. Bunu bu kursta da bir kez daha öğrendik. İnşallah Mine hocamızdan daha çok şeyler öğreneceğiz. Kastamonulu kadınlarımızın, bayanlarımızın kooperatifimize, kurslarımıza gelmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.