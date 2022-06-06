Kadına ilk tapu Sivas’ta verildi

Sivas’ta 1800 yıllarına ait bir tapunun Anadolu’da Osmanlı döneminde kadına verilen ilk tapu olduğu düşünülüyor.

Sivas’ın kadim ilçelerinden Hafik’te İlçe Tapu Müdürlüğü arşivinde yer alan tarihi tapulan araştırmacıların ve tarih severlerin ilgisini çekiyor. İlçe Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan tapulardan en ilginç olanı ise 1917 tarihli bir tapu. Bir kadına ait olan bu tapunun Anadolu’da Osmanlı döneminde kadına verilen ilk tapu olduğu düşünülüyor.

Hafik ilçesi Tapu Müdürü Veysel Karayel, ilçenin 1875 yılında kaza olarak kurulduğunu ve o günden beri tutulan tapu evraklarının kurum arşivinde saklandığını söyledi. Yaklaşık 220 yıllık Osmanlıca tapuların bulunduğu arşive en çok dikkat çeken tapunun ise Hicri takvime göre 1320 Miladi takvime göre 1917 tarihli, Gücük oğlu Mehmet’in kızı Meryem hatun adına oluşturulmuş olan tapu. Karayel bu tapunun Osmanlı döneminde Anadolu’da kadına verilen ilk tapu olma özelliği taşıdığını düşündüklerini belirtti.

Anadolu kadını ilk kez Sivas’ta mülk sahibi oldu

Hafik ilçesi Tapu Müdürü Veysel Karayel, “Yaşadığımız Hafik ilçesi çok eski bir ilçe. 1875 yıllarında kaza olarak kurulmuş o günden bu güne kadar da Hafik’te çeşitli tapu işlemleri yapılmıştır. Tapu müdürlüğümüzde 1800 yıllarına ait Osmanlıca kayıtlarımız mevcuttur. O günlerden günümüze kadar çeşitli değişimlerde bulunmuş olup, çeşitli yıllara ait tapularımız vardır. Eskiden kadınlar üzerine tapu verilmiyordu. Bu tapuların en ilginci 1800 yıllarına ait Meryem Hatun adında bir bayana verilmiş tapu kaydımız mevcuttur. Daha sonrasından sultan Abdülhamit ve Abdülmecit dönemlerine ait tapular mevcuttur. Türkiye cumhuriyetinin kurulmasının ardından Osmanlıca yani eski Türkçeyle yazılmış tapularımızda mevcut. O günden bu güne çeşitli tapular bulunmaktadır. Arşiv incelemesi yaparken tasnif ve uyum işlemleri yaptık. Bu kayıtları elektronik ortamda tarayıp bilgisayarlara aktardık, bu işlemler yapılırken elimizde bulunan eski tapularla karşılaştık. Bunların ne olduğuna karar vermek için Sivas cumhuriyet üniversitesinden birkaç hocamız ile görüşmemiz oldu. Bu tapuların Osmanlı dönemine ait tapular olduğu ve özellikle Meryem Hatun’a verilen tapunun bölgede bayanlar adına verilmiş olan ilk tapulardan birisi olduğu söylendi bize. Böylelikle süreç gelişmiş oldu. İlçemizde kadına verilmiş en eski tapu olma özelliğini taşıyan bu tapumuz Hafik ilçesi Yarhisar köyüne aittir. Gücük oğlu Mehmet’in kızı Meryem hatun adına kayıtlıdır. Hicri olarak 1320 tarihlidir. Bu kadına verilen ilk tapu özelliğini taşımaktadır” dedi.