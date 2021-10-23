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Kadın yazarlar 5’inci kez ‘Mor Bayraklı’ Çankaya’da buluşuyor

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Kadın Yazarlar Haftası, Türkiye’nin ilk “Mor Bayraklı” belediyesi olan Çankaya Belediyesi’nde çok sayıda kadın yazarı okurseverler ile buluşturuyor.

Kültür Sanat 23.10.2021, 11:33
Kadın yazarlar 5’inci kez ‘Mor Bayraklı’ Çankaya’da buluşuyor

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Kadın Yazarlar Haftası, Türkiye’nin ilk “Mor Bayraklı” belediyesi olan Çankaya Belediyesi’nde çok sayıda kadın yazarı okurseverler ile buluşturuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, çok sayıda kadın yazarı okurlarıyla buluşturuyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen Kadın Yazarlar Haftası, 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte kadın yazarlar; Pınar İlkiz, Aysun Kara, Eda Çakmak, Hande Aydın ve Ayşe Başak Kaban eser ve söyleşileriyle yer alacak.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele ediyoruz”

Kadınların ekonomik-sosyal yaşamdan eşit bir şekilde yararlanmaları, sanattaki varlıklarını artırmaları için her alanda kadına hizmet ettiklerini dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyemizde ve ilçemizde fark oluşturacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele ediyoruz” dedi.

Kitabın ve kadının bir arada olmasının önemini belirten Taşdelen, “Kadının gücünü de kitabın gücünü de öğrenmesi gereken bir toplumuz. Bu nedenledir ki kadın yazarlar bizler için kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

“Kadın yazarların kitapları armağan edilecek”

26 Ekim’de iki oturumda tamamlanacak etkinliğe katılan Çankayalılara, kadın yazarların "Hakikaten Sevin Okyay Anlatıyor" "Sessizce Şarkı Söylüyorduk" "Kural Tanımayan Bir Moda Kılavuzu" "Kuru Su" ve "Ne Malum" kitapları armağan edilecek.

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