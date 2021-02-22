KADIN OYUNLARI FESTİVALİ’NİN İKİNCİ OYUNU “DANSÖZ”

Ulusal ve uluslararası birçok sanat projesine imza atan Bilkent Center, Kadın Oyunları Festivali ile tiyatro severleri Bilkent Sahne AST’ta ağırlamaya devam edecek. 4 Mart tarihinde ilk oyunun sahnelenmesi ile başlayacak Kadın Oyunları Festivali, 9 Mart’ta “Dansöz” oyunu ile devam ediyor.

Şamil Yılmaz yönetmenliğinde sergilenecek oyunda, duyduğu bir müzik ile tüm hayatı değişen Meryem’in hikâyesi anlatılıyor. Dans ettikçe kendini tanıyan Meryem karakterini Sezen Keser canlandırıyor.

%100 doğal havalandırma sistemi bulunan Bilkent Sahne AST’ta üst düzey hijyen önlemleri uygulanıyor. Bu kapsamda tiyatro severler salona HES kodu uygulaması ve ateş ölçümü ile alınacak. Sosyal mesafe kuralları gereği koltuk sayısının yarıya indirileceği salonda misafirlerin maske kullanım zorunluluklarına dikkat edilecek.

Festival boyunca sosyal mesafe kuralları gereği boş bırakılan koltuklara, toplumsal farkındalık yaratılması amacıyla erkek şiddeti sonucunda yaşamını yitirmiş kadınların fotoğrafları yerleştirilecek. Bu koltukların satışından elde edilen gelir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Mor Çatı sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak.

Festivalin biletlerine Biletinial.com üzerinden ulaşılabilir.

BİLKENT SAHNE AST FESTİVAL PROGRAMI

4 Mart Frida

9 Mart Dansöz

10 Mart Evin Kokusu

11 Mart Bernarda