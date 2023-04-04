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Kadın Oyunları Festivali Yenimahalle’de
ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ, DÜNYA’NIN İLK KADIN TEMALI TİYATRO FESTİVALİ OLAN KADIN OYUNLARI FESTİVALİ’NİN ANKARA AYAĞINDAKİ İLK OYUNUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
Kültür Sanat 04.04.2023, 12:54
Ankara Yenimahalle Belediyesi, dünyanın ilk kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali’nin Ankara ayağındaki ilk oyununa ev sahipliği yaptı.
Erdi Işık’ın yazdığı ve Nergis Öztürk’ün başarıyla oynadığı Düğün Şarkıcısı isimli oyun; Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde Başkentli tiyatro severlerle buluştu. Bir zamanlar popüler olan BBG yarışmalarına şarkıcı olma hayaliyle katılanların gerçekte yaşadıklarını konu edinen oyun, Yenimahalle seyircisinden tam not aldı.