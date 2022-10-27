Kadın kooperatifleri el sanatları satış noktası Çay Çarşısı’nda açıldı

Kadınların ürettiği ürünlerin satışını yapabilmesi için ‘Kadın Kooperatifleri El Sanatları Satış Noktası’ Rize Çay Çarşısı’nda hizmete açıldı.

Rize Belediyesi, kadın kooperatiflerinin atölyelerinde el emeğiyle ürettiği ürünlerin ve hediyelik eşyaların satışını gerçekleştirmeleri adına Çay Çarşısı’nda ‘Kadın Kooperatifleri El Sanatları Satış Noktası’nı hizmete açtı. Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in katıldığı açılışta kadın kooperatiflerinin tanıtım yapma amaçlı kurdukları stantları ziyaret etti.

"Bizim çok önemli bir merkezimiz olacak"

Açılan Kadın Kooperatifleri El Sanatları Satış Noktası’nın Rize’yi tanıtma anlamında önemli bir yer olduğunu söyleyen Rize Valisi Kemal Çeber, “Yapılan proje ilk olgunlaştığında mutlu olmaya başlamıştım. Açılınca daha da mutlu oldum. Bizim çok önemli bir merkezimiz olacak. Çay Çarşı’mızda El Sanatları Satış Noktası ile daha da anlamlı olacak. Burası Rize’yi tanıtma anlamında çok önemli bir yer oldu. Kadınlarımız ürettiklerini ve üretip göstermek istediklerini burada sergileyebilecekler. Burada temel amaç kar ya da para kazanmak olmasa bile ona da hitap edecek. Son zamanlarda kadın yönetici sayısı, kadın kooperatif sayısı, kadın girişimci sayısı arttı” ifadelerini kullandı.

"Bu bir başlangıç"

Açılan satış noktasında kadınların el emeği ürünleri hem tanıtacaklarını hem de satacaklarını belirten Belediye Başkanı Rahmi Metin, ”Ben İl Genel Meclis Başkanlığı döneminden itibaren hep açılışlara katıldık. Kadınlarımızın bu güzel el emeklerini gördük. Hep ben sorardım, bize bunları sergiledikten sonra ne yapıyorsunuz. Alıp eve götürüyoruz çeyiz olarak saklıyoruz, esnaf tanıdık varsa onların dükkanına koyuyoruz, eş dost akraba ya veriyoruz, diyorlardı. Daha sonra Belediye Başkanlığı süreci başlayınca söz vermiştim Belediye’nin kendi sosyal tesisleri içerisinde açacağız. Açtığımız yerlerde de bayanlarımızın ürettiği nesneleri koyacağız ve satacağız. Bu anlamda da önümüze bir fırsat geldi. Çay çarşısında bir yer alarak sözümüzü yaptık. Bu bir başlangıç. Hep kendilerine söz verdiğimiz bir alanı onlara kazandıracağız. Hem orası kooperatiflerin buluşma alanı olacak” şeklinde konuştu.