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‘Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ gerçekleştirildi

Kadıköy’de, yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadele ve uluslararası girişim konularının ele alındığı ‘Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaşanan ekonomik, politik, ekolojik ve sosyal krizlerin beraberinde getirdiği tüm sorunlar kaçınılmaz olarak yerelde bizi de etkiliyor ve bu anlamıyla biz yerel yöneticilere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle biz, Kadıköy Belediyesi olarak ekolojik, sosyal, kültürel sürdürülebilirliği ciddiye alıyor ve politikalarımızı bu kavramlar ışığında belirliyoruz" dedi.

Kültür Sanat 18.03.2022, 13:07
‘Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ gerçekleştirildi

Kadıköy’de, yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadele ve uluslararası girişim konularının ele alındığı ‘Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaşanan ekonomik, politik, ekolojik ve sosyal krizlerin beraberinde getirdiği tüm sorunlar kaçınılmaz olarak yerelde bizi de etkiliyor ve bu anlamıyla biz yerel yöneticilere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle biz, Kadıköy Belediyesi olarak ekolojik, sosyal, kültürel sürdürülebilirliği ciddiye alıyor ve politikalarımızı bu kavramlar ışığında belirliyoruz" dedi.

Kadıköy Belediyesi ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) tarafından organize edilen ‘Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ düzenlendi. Zirve kapsamında yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadele ve uluslararası girişim konuları ele alındı. Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) temsilcileri katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası başlayan program, yurt dışından gerçekleştirilen canlı bağlantılar ve konuşmacıların zirveye ilişkin konuşmalarıyla devam etti.

“Ekolojik, sosyal, kültürel sürdürülebilirliği ciddiye alıyoruz”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kentsel nüfusun her geçen gün daha da artması ile ihtiyaçların ölçeği büyürken, dinamik kent hayatının oluşturduğu yeni ihtiyaçlar oluşuyor. Geçtiğimiz iki yılı Covid-19 pandemisi nedeniyle hayatın doğal akışının tümden değiştiği bir dönem oldu. Bilim insanları bundan sonraki dönemin “Post pandemi” dönemi olarak anılacağını düşünüyor. Biz sosyal demokratlar olarak tüm bu tartışmaları yakından takip ediyor; pandemi, iklim krizi, dirençlilik, kalkınma ve diğer tüm gelişmeleri kentlerin sürdürülebilirlik ilkeleri etrafında değerlendiriyoruz. Küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaşanan ekonomik, politik, ekolojik ve sosyal krizlerin beraberinde getirdiği tüm sorunlar kaçınılmaz olarak yerelde bizi de etkiliyor ve bu anlamıyla biz yerel yöneticilere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle biz, Kadıköy Belediyesi olarak ekolojik, sosyal, kültürel sürdürülebilirliği ciddiye alıyor ve politikalarımızı bu kavramlar ışığında belirliyoruz. Kentlerin krizleri tek tek ele alma lüksü yok. Özellikle iklim krizi, geri dönüşü olmayacak bir noktaya gelmeden önlemleri acil olarak hayata geçirmeliyiz. Krizlerle gerçekten mücadele edeceksek, öncelikle yerel yönetimlerin önündeki yapısal engelleri aşmamız şart. Bu nedenle bugün burada Kadıköy Belediyesi olarak siz farklı paydaşları buluşturmaktan ve sürdürülebilir kentler zirvesine ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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