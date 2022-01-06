Kadife kumaşlar günlük stille buluşuyor

Kadife kumaşlar bu sezon tüketiciyle spor ürünlerle buluşuyor.

DeFacto, kadife kumaşları bu sezon tüketiciyle spor ürünlerle buluşturuyor. Midi ve mini elbiseler, üst alt takım joggerlar, gömlekler, fitilli pantolonlar moda tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Rengarenk tasarımı ve kullanışlı kesimiyle giysiler, pastel ve sıcak tonlardan oluşan renkleriyle önemli bir uyum sağlıyor. Kadife koleksiyonuna markanın web adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.