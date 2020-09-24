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Kadı Arapzade Çeşmesi yenilendi

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ TARİHİ BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE BULUNAN VE BAKIMSIZLIKTAN DOLAYI YIPRANAN 171 YILLIK KADI ARAPZADE ÇEŞMESİ’NİN ÇEVRESİ, SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI CÜNEYT YÜKSEL’İN TALİMATIYLA BAŞTAN SONA YENİLENDİ.

Kültür Sanat 24.09.2020, 10:21
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Kadı Arapzade Çeşmesi yenilendi

Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası önünde bulunan ve bakımsızlıktan dolayı yıpranan 171 yıllık Kadı Arapzade Çeşmesi’nin çevresi, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in talimatıyla baştan sona yenilendi.

Yol, kaldırım yenileme ve tarihi çeşme ile çınar ağacının çevresinde iyileştirme çalışmalarını kapsayan faaliyetleri yerinde takip eden Başkan Yüksel, çalışmalar ile Kadı Arapzade Çeşmesi’nin ön plana çıkarıldığını ifade etti.

“Çeşmenin çevresini sil baştan yeniledik”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Tarihi Belediye Binamız önündeki Kadı Arapzade Çeşmesi’nin bulunduğu alanı, çevre düzenlemesiyle güzelleştirdik. Yol yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, bölgenin çehresini sil baştan yeniledik. Şehir merkezinde yaya geçişlerinin yoğun olduğu ve dinlenme alanı olarak da kullanılan bölgede yaptığımız çalışmayla, 171 yıllık tarihe sahip kültürel değerimizi de ön plana çıkarmış olduk” diye konuştu.

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