Kabaş kelimesi ne demek? Hangi anlamda kullanılıyor?

KABAŞ NE DEMEK?

Kabaş sözcüğünün Türk Dil Kurumu‘nda (TDK) bir karşılığı bulunmuyor. Ancak yerel Türkçede kabaşın birkaç anlamı bulunmakta. Onlardan bazıları şöyle;

Kabaş’ın en yaygın kullanılan anlamlarından biri; dalsız, budaksız ağaç manasındadır. Ayrıca çok şişman manasında da kullanılır.

Kabaş’ın halk dilinde kullanılan anlamlarından birinin Sedef Kabaş’ın tepki çeken sözleriyle ilgili bağlantılı olması ise sosyal medyada sıkça gündeme getirildi. Buna göre; ‘kabaş’ kelimesinin bir anlamının da ‘boynuzu çıkmayan küçükbaş ya da büyükbaş hayvan‘ olduğu ortaya çıktı. Bu tabir Anadolu’da daha çok Isparta, Burdur, Muğla, Amasya ve Çorum’da bölge halkı tarafından günlük hayatta kullanılmaktadır.