Kabal BKMKitap’ta okurlarıyla buluşuyor

Genç yazar Nagihan Gökçe Kabal, 21 Ağustos Cumartesi günü BKMKİTAP İstanbul yolu şubesinde imza gününde kitapseverlerle bir araya geliyor.

Pandemi kararlarına bağlı olarak uzun süredir gerçekleştirilemeyen yazar-okur buluşmaları BKMKİTAP’ta yeniden başlıyor. Genç okurların yakından takip ettiği Nagihan Gökçe Kabal, yeni çıkan Lordlar ve Varisler kitabının tanıtımı için BKMKİTAP İstanbul yolu şubesinde sevenleriyle buluşuyor. İmza günü 21 Ağustos Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleşecek.

Nagihan G. Kabal 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde mimarî restorasyon eğitimi alan Kabal, 16 yaşındayken ilk uzun romanı “Gecenin Hikâyesi - Aylema”yı yazdı. Bir yıl sonra kaleme aldığı “Bugün Adımı Sen Koy” isimli kitabı ise 2018 yılında raflarda yerini aldı. Yazar fantastik türde yazdığı ilk kitabını devam ettirdi ve serinin devamı olan “Gecenin Hikâyesi - Aşeka”yı 2019 yılında okuyucuyla buluştu. Seriyi “Gecenin Hikâyesi - Dora” isimli kitabı takip etti. Son olarak Lordlar ve Varisler kitaplarını kaleme alan Kabal, okurların ilgiyle takip ettiği bir yazar.