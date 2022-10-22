‘Jorge da Cappadocia’ filminin galası Kapadokya’da yapıldı

Kapadokyalı bir asker olan Aziz George’nin hayatını konu alan ve "Jorge da Cappadocia" isimli filminin gala gösterimi Kapadokya’da yapıldı.

Nevşehir’in Göreme beldesinde bulunan Perili Ozanlar Vadisinde düzenlenen gala gösterimine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in yanı sıra filmin yapımcı ve yönetmeni ile oyuncuları da katıldı.

Filmin bir çok sahnesinin çekimleri, Brezilya’dan Cesgranrio Foundation adlı yapım şirketi tarafından 2019 yılında Kapadokya bölgesinde yapıldı.

Filmin gala gösterimi öncesinde davetliler filmin çekim sahnelerinin yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi.

’16 ülkede gösterime girecek"

3. Yüzyılda Roma İmparatoru Deocletianus’un emriyle ilk Hristiyanlara işkence yapılmasını ve Kapadokyalı kahraman bir asker olan George’un (Aziz George) hayatını konu alan filmin gala gösteriminde gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel “Bu gün güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Çekimleri 2019 yılında gerçekleştirilen ancak pandemi nedeniyle gösterime giremeyen Jorge da Cappadocia filminin galasını gerçekleştirdik. Kapadokya galasından sonra da Brezilya’da da bir gala programı yapılarak 2023 yılında, 16 ülkede gösterime girecek” dedi.

’Kapadokya çok etkileyici’

Kapadokya doğup büyüyen bir roma askerinin hayat hikayesinin anlatıldığı bir sinema filmi olan Jorge da Cappadocia filminde bölge halkının da rol aldığını söyleyen Vali Becel “ Kapadokya dünyanın bir çok ülkesinden ziyaretçi alan bir bölgeyiz. Bu filmin gösterime girmesinden sonra Latin Amerika’dan gelecek ziyaretçilerimizin sayının artmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Filmin Yönetmeni ve başrol oyuncusu Alexandre Machafer’de açıklamasında “Kapadokya’da film çekmek çok güzel ve etkileyiciydi. Her geldiğimde çok etkilendim. Burada film çekmekten çok mutlu oldum. Kapadokya dünya üzerindeki en güzel coğrafya diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Filmin gösteriminden sonra Filmin yönetmeni ve baş rol oyuncusu başta olmak üzere filde rol alan sanatçılara plaket takdim edildi.

Filmin Konusu

Kapadokya’da Kayada yaşam, nesiller boyunca devam etmiş daha sonraki yüzyıllarda hem inzivaya çekilen keşişler, hem de manastır hayatı yaşayan koloniler için uygun bir ibadet yeri olmuş. Kapadokya Bölgesinde en çok resmedilen azizlerin başında gelen Georgios, Yunanca’ da tabiatın canlanması ve bereket anlamına gelmekte. M.S. 3. yüzyılda zengin bir ailenin çocuğu olarak Kapadokya’da doğduğuna inanılıyor. Küçük yaşta iken asker babasının ölümü üzerine annesi ile Filistin’in Lydda şehrine yerleşirler. Yirmili yaşlarda o dönemin İmparatorluğu İznik’e giderek İmparatorun en iyi askerlerinden biri olarak tanınan babasının referansı ile Roma ordusuna kabul edilir. Kısa sürede binbaşı rütbesine terfi ederek İmparator’un gözde askerlerinden olur. O dönemde Roma tanrılarına tapınmayı red edenlerin öldürülmesi emri üzerine annesi gibi Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Georgios İmparatorun emrine itaat etmez ve kaçar. Daha sonra asker olarak Kapadokya bölgesine gelir.