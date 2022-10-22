Jorge da Cappadocia filminin galası Kapadokya’da yapıldı

Kapadokyalı bir asker olan Aziz George’nin hayatını konu alan "Jorge da Cappadocia" filminin gala gösterimi Kapadokya’da yapıldı.

Nevşehir’in Göreme beldesinde bulunan Perili Ozanlar Vadisi’nde düzenlenen gala gösterimine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in yanı sıra filmin yapımcı ve yönetmeni ile oyuncuları katıldı. Filmin bir çok sahnesinin çekimleri, Brezilya’dan Cesgranrio Foundation adlı yapım şirketi tarafından 2019 yılında Kapadokya bölgesinde yapıldı. Filmin gala gösterimi öncesinde davetliler filmin çekim sahnelerinin yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi.

’16 ülkede gösterime girecek"

3. Yüzyılda Roma İmparatoru Deocletianus’un emriyle ilk Hristiyanlara işkence yapılmasını ve Kapadokyalı kahraman bir asker olan George’un (Aziz George) hayatını konu alan filmin gala gösteriminde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Becel, “Bugün güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Çekimleri 2019 yılında gerçekleştirilen ancak pandemi nedeniyle gösterime giremeyen Jorge da Cappadocia filminin galasını gerçekleştirdik. Kapadokya galasından sonra da Brezilya’da da bir gala programı yapılarak 2023 yılında, 16 ülkede gösterime girecek” dedi. Kapadokya’da doğup büyüyen bir Roma askerinin hayat hikayesinin anlatıldığı sinema filmi olan Jorge da Cappadocia filminde bölge halkının da rol aldığını söyleyen Vali Becel, “Kapadokya dünyanın bir çok ülkesinden ziyaretçi alan bir bölgeyiz. Bu filmin gösterime girmesinden sonra Latin Amerika’dan gelecek ziyaretçilerimizin sayının artmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Kapadokya dünya üzerindeki en güzel coğrafya diyebilirim"

Filmin Yönetmeni ve başrol oyuncusu Alexandre Machafer’de açıklamasında “Kapadokya’da film çekmek çok güzel ve etkileyiciydi. Her geldiğimde çok etkilendim. Burada film çekmekten çok mutlu oldum. Kapadokya dünya üzerindeki en güzel coğrafya diyebilirim” ifadelerini kullandı. Filmin gösteriminden sonra yönetmeni ve baş rol oyuncusu başta olmak üzere filmde rol alan sanatçılara plaket takdim edildi.

Filmin Konusu

Kapadokya’da kayada yaşam, nesiller boyunca devam etmiş daha sonraki yüzyıllarda hem inzivaya çekilen keşişler, hem de manastır hayatı yaşayan koloniler için uygun bir ibadet yeri olmuş. Kapadokya Bölgesi’nde en çok resmedilen azizlerin başında gelen Georgios’un M.S. 3. yüzyılda zengin bir ailenin çocuğu olarak Kapadokya’da doğduğuna inanılıyor. Küçük yaşta iken asker babasının ölümü üzerine annesi ile Filistin’in Lydda şehrine yerleşirler. Yirmili yaşlarda o dönemin imparatorluğu İznik’e giderek İmparatorun en iyi askerlerinden biri olarak tanınan babasının referansı ile Roma ordusuna kabul edilir. Kısa sürede binbaşı rütbesine terfi ederek İmparator’un gözde askerlerinden olur. Annesi gibi Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Georgios, imparatorun emrine itaat etmez ve kaçar. Daha sonra asker olarak Kapadokya bölgesine gelir.