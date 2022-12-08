Jason Momoa’dan yeni DC Studios karakteri sinyali

43 yaşındaki ABD’li oyuncu Jason Momoa, 25 Aralık 2023’te vizyona girecek olan devam filmi “Aquaman and the Lost Kingdom”da da yer alacak ancak Hollywood Reporter bunun DC Studios tarafından üretilen son film olabileceğini iddia ediyor.

Daily Mail’in haberine göre, bunun yerine Momoa’nın yine DC Studios ile çalışmaya devam edeceği ve şirketin yeni başkanları James Gunn ve Peter Safran’ın aktör için DC Studios kahramanı Lobo karakterini düşündüğü bildirildi.