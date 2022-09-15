Japonların yaptığı iğne oyaları Tokyo’da sergileniyor

Japonlar tarafından elle işlenen yemenilerin yer aldığı Geleneksel Türk Oyası Sergisi, Tokyo’da meraklılarına görsel şölen yaşattı.

Japonların işlediği yemeniler, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü’nde açılan Geleneksel Türk Oyası Sergisi’nde görücüye çıktı. Birbirinden renkli motiflerin yer aldığı sergi, oya atölyesi gibi interaktif aktivitelere de ev sahipliği yaptı. Japonların geleneksel oya sanatını öğrenmesine olanak tanıyan serginin sahibi Chiyaki Kitaya, kendisinin de yıllar önce düzenlenen bir sergide oya sanatını tanıyarak oya yapmaya merak saldığını söyledi. Zorluğuna rağmen çaba göstererek oya yapmayı öğrendiğini ifade eden Kitaya, Tokyo’da açtıkları bu sergide de daha önce oya sanatını tanıtmak üzere yayınladıkları bir kitapta yer alan motifleri meraklıların beğenisine sunduklarını kaydetti. Türk oyasına neden ilgi duyduğu şeklindeki soruya, "Oya motiflerinin insan duygularını yansıttığını öğrendikten sonra bu sanata karşı merakım ve sevgim arttı" diyen Kitaya, "Bu kadar farklı geleneksel motifi Japonya’da bir arada görmek oldukça zor. O nedenle tüm meraklıları bu sergiye davet ediyoruz" diye konuştu.

Sergiyi görmeye gelen Yuka Haruya ise, Türk oya motiflerini işlemenin zor olması nedeniyle bu sanatı ilginç bulduğunu belirtti. "Sergilenen tüm motifler el emeği ve harika gözüküyor" diyen Haruya, "En sevdiğim oya tipi mekik oyası oldu" ifadelerini kullandı. Bir diğer ziyaretçi Mizuno Çim de, sergide oya sanatının anlamını derinlemesine öğrendiğini belirterek daha önce bu kadar fazla sayıdaki motifi bir arada görmediğinin altını çizdi. Çim, "Sergilenen oyaların hepsi ayrı birer sanat eseri" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Türk Oyası Sergisi, 26 Eylül’e kadar açık kalacak.