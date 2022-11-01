Japon Desenleri Kumaş Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Japon Desenleri Kumaş Sergisi, Türk Japon Vakfı’nda ziyaretçilerini bekliyor. Sergi 4 Kasım’a kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türk Japon Vakfı ve Japon Müziği ve Sanatları Derneği’nin ortaklaşa olarak düzenlediği, “Japonya’dan Sonbahar Esintileri: Momiji-gari” Geleneksel Japon Müziği Konseri ve Japon Desenleri Sergisi etkinliği Başkent’te başladı.

İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde geleneksel Japon enstrümanı koto sanatçısı Suetomi Atsuko ve öğrencileri tarafından konser düzenlendi. Ayrıca Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerinin Japon Desenleri Kumaş Sergisi’nin açılışı da gerçekleştirildi. Sergi 4 Kasım’a kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

2 Kasım’da ise “koto” dinletisi ile Japonya’nın geleneksel kağıt katlama sanatı origami ve çay seremonisi gibi Japon kültürü atölyeleri düzenlenecek.