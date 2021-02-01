JANE’İN İNTİKAMI ( JANE GOT A GUN ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

JANE’İN İNTİKAMI ( JANE GOT A GUN )

YAPIM YILI: 2015

YÖNETMEN: GAVİN O’CONNOR

OYUNCULAR: NATALIE PORTMAN, EWAN MCGREGOR, JOEL EDGARTON





Jane Hammond, 8 kurşun yemiş olan ve ölümle pençeleşen kanun kaçağı kocası Bill'i kurtarmak amacıyla, 10 yıldan fazladır görüşmediği eski sevgilisi Dan Frost'tan yardım ister. Zira peşinde azılı bir mafya vardır ve yarım kalan işlerini bitirmek için Bill'in izini saklandığı çiftlik evine kadar sürerler. Dan, Jane'e yardım edecektir ama hiçbir şey karşılıksız değildir....

OYUNCULAR

NATALIE PORTMAN

EWAN MCGREGOR

JOEL EDGARTON