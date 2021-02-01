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JANE’İN İNTİKAMI ( JANE GOT A GUN ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?
Özet ve Detaylar Jane Hammond, 8 kurşun yemiş olan ve ölümle pençeleşen kanun kaçağı kocası Bill'i kurtarmak amacıyla, 10 yıldan fazladır görüşmediği eski sevgilisi Dan Frost'tan yardım ister. Zira peşinde azılı bir mafya vardır ve yarım kalan işlerini bitirmek için Bill'in izini saklandığı çiftlik evine kadar sürerler. Dan, Jane'e yardım edecektir ama hiçbir şey karşılıksız değildir... Filmin oyuncu kadrosunda Natalie Portman'ı Jane rolünde seyderken, güzel oyuncuya Ewan McGregor ve Joel Edgerton eşlik ediyor.
Kültür Sanat 01.02.2021, 11:07
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JANE’İN İNTİKAMI ( JANE GOT A GUN )
YAPIM YILI: 2015
YÖNETMEN: GAVİN O’CONNOR
OYUNCULAR: NATALIE PORTMAN, EWAN MCGREGOR, JOEL EDGARTON
Jane Hammond, 8 kurşun yemiş olan ve ölümle pençeleşen kanun kaçağı kocası Bill'i kurtarmak amacıyla, 10 yıldan fazladır görüşmediği eski sevgilisi Dan Frost'tan yardım ister. Zira peşinde azılı bir mafya vardır ve yarım kalan işlerini bitirmek için Bill'in izini saklandığı çiftlik evine kadar sürerler. Dan, Jane'e yardım edecektir ama hiçbir şey karşılıksız değildir....
OYUNCULAR
NATALIE PORTMAN
EWAN MCGREGOR
JOEL EDGARTON