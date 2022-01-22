Jandarma personeli vatandaşlarla birlikte “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi

Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli personeller, vatandaşlarla birlikte “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi.

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı personeller ile vatandaşlar, Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 yılında teröristlerce kurulan hain pusuda şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmini ülkenin çeşitli bölgelerinde beraber izledi. Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma ve vatandaşların filmi izlediği anları Twitter hesabından bir video ile paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Trabzon’da şehit olan kahramanlarımız Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün hikayesini anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmi personelimiz ile vatandaşlarımıza izlettirilmiştir. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”