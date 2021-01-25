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JACK STRONG (JACK STRONG) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?
Polonyalı albay Ryszard Kuklinski (Marcin Dorocinski) önemli devlet sırlarına vakıf bir subaydır. Bu sayede Amerika'nın Sovyetler'e düzenlemeyi planladığı nükleer saldırının Polonya topraklarını etkileyeceğini öğrenir. Bunu önlemek için CIA'ya bilgi sızdırmaya başlar, bu hareketi hem kendisinin hem de ailesinin hayatını büyük tehlike altına atacaktır.
Kültür Sanat 25.01.2021, 21:02 25.01.2021, 21:08
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JACK STRONG (JACK STRONG)
YAPIM YILI: 2014
YÖNETMEN: WLADSLAW PASIKOWSKI
Ryszard Kuklinski önemli devlet adamlarından Polonyalı bir subaydır. Amerika’nın Sovyetlere yapacağı nükleer saldırıyı öğrenen subay, bu saldırıdan Polonya’nın da çok büyük zarar göreceğini bilmektedir. Bu yüzden CIA ile işbirliği yaparak Amerika ya bilgi sızdırmaya başlar. Fakat bu durum uzun süre gizli kalmaz. Ailesini büyük tehlikeye atan subay bu sorunlarla baş etmeye çalışacaktır.
OYUNCULAR:
PATRICK WILSON
DAGMARA DOMINCZYK
ZBIHNIEW ZAMACHOWSKI