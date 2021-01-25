JACK STRONG (JACK STRONG) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

JACK STRONG (JACK STRONG)

YAPIM YILI: 2014

YÖNETMEN: WLADSLAW PASIKOWSKI







Ryszard Kuklinski önemli devlet adamlarından Polonyalı bir subaydır. Amerika’nın Sovyetlere yapacağı nükleer saldırıyı öğrenen subay, bu saldırıdan Polonya’nın da çok büyük zarar göreceğini bilmektedir. Bu yüzden CIA ile işbirliği yaparak Amerika ya bilgi sızdırmaya başlar. Fakat bu durum uzun süre gizli kalmaz. Ailesini büyük tehlikeye atan subay bu sorunlarla baş etmeye çalışacaktır.

OYUNCULAR:

PATRICK WILSON

DAGMARA DOMINCZYK

ZBIHNIEW ZAMACHOWSKI