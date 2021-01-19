Jack Strong Film Konusu nedir?, Yönetmeni kimdir?

Jack Strong Film Konusu

Polonyalı albay Ryszard Kuklinski (Marcin Dorocinski) önemli devlet sırlarına vakıf bir subaydır. Bu sayede Amerika'nın Sovyetler'e düzenlemeyi planladığı nükleer saldırının Polonya topraklarını etkileyeceğini öğrenir. Bunu önlemek için CIA'ya bilgi sızdırmaya başlar, bu hareketi hem kendisinin hem de ailesinin hayatını büyük tehlike altına atacaktır.

Jack Strong Oyuncuları ve Kadrosu

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