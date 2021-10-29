İzmir’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı törenleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Tören; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, tören aracıyla halkı ve törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Türk bayrağı göndere çekildi. İzmir Körfezi’nde ise onlarca yelkenli, kayık ve gemi Türk bayraklarıyla denizi donattı. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Köşger’den 29 Ekim kutlaması

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptı. Vali Köşger, Tüm Türkiye’nin ve İzmir’in Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin emekleriyle, birlik ve düşünceleriyle, fedakarlıklarıyla büyütüp bugüne getiren devlet büyüklerimizi ve güzide insanlarımızı da şükranla yad ediyorum. Bildiğimiz gibi Türk milleti, kendisine dayatılan esaret, küçültme ve dağıtma senaryolarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yüksek bir fedakarlık, azim ve inançla, destansı bir mücadele sonucunda İstiklal Savaşını kazanmış, yeni kurulan devleti Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Cumhuriyet rejimi, aziz milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme idealinin temel dayanağı olmuştur. Şüphesiz ki Cumhuriyet’in yalnız kurum ve kurallarla yaşatılamayacağını, bunun ancak yönetenlerin ve yönetilenlerin sorumlu bireyler olarak görev ve yükümlülüklerini yerine getirimleriyle tam manasıyla olacağını hepimiz biliyoruz” dedi.

Vali Köşger’in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" temalı şiirler okundu ve Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Egem Derneği tarafından zeybek oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı töreni, geçit töreni ile sona erdi.

Törene; İzmir Milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.