İzmir Yarımadası “Son Yaz” dizisine sahne oluyor

1 Ocak’ta başlayacak “Son Yaz” dizisinin çekimleri, İzmir Sinema Ofisi’nin desteğiyle Urla, Çeşme ve Karaburun’da sürüyor. Senaryosunu Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç’in yazdığı dizinin yönetmenliğini Burak Arlıer üstlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Durmaz yer alıyor.

İzmir Sinema Ofisi, dizi ve sinema sektörüne destek vermeyi sürdürüyor. Sinema Ofisi’nin desteğiyle çekimleri Urla, Çeşme ve Karaburun’da süren “Son Yaz” dizisi 1 Ocak’ta başlayacak. Dizi, İzmir Yarımadası’nın birbirinden güzel mekanlarını tüm Türkiye ile buluşturacak.

Dizi, Cumhuriyet Savcısı Selim Kara’nın (Ali Atay) başından geçen sıra dışı olayları konu alıyor. Dizide savcının eski bir davasının sanığı olan suç lideri Selçuk Taşkın (Arif Pişkin), Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında tanıklık yapmak istiyor. Bu teklif savcının mesleği ve özel hayatında hiç tahmin edemediği birçok gelişmeye neden oluyor.

İzmir Sinema Ofisi yapım ekiplerine rehberlik ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sinema sektörüne ev sahipliği yapma vizyonu doğrultusunda İzmir Vakfı çatısı altında kurulan ve İzmir’de gerçekleşen film projelerinde yapım süreçlerini kolaylaştırma hedefiyle faaliyetlerine devam eden İzmir Sinema Ofisi ise sektöre destek sağlıyor. Covid-19 salgınından korunmaya yönelik önlemler dahilinde çalışmalarını sürdüren dizi ekipleri için gerekli yerel bağlantılar konusunda rehberlik eden İzmir Sinema Ofisi, proje kapsamında ihtiyaç duyulan işgücü kaynağı ile teknik, lojistik ve destek hizmetlerinin doğrudan İzmir’den temin edilebilmesi konusunda yol gösteriyor.

İzmir’de gerçekleşen çekimler süresince bölgede konaklayan ekiplerin özellikle turizmin yavaşladığı bu dönemde ekonomik hareketliliği arttırması önemli bir kazanım olarak ortaya çıkıyor. Öte yandan, bu dizilerin yurt içi ve yurt dışı mecralarda birçok izleyiciye ulaşması sayesinde İzmir’in tanıtımı için de önemli bir fırsat oluşuyor.