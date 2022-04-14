İzmir TEM Şube, öğrencilere tarihi yerleri gezdiriyor

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmirli öğrencilere tarihi yerleri gezdirmeyi sürdürüyor. Mutluluk Günleri Projesi çerçevesinde, İzmir’de çeşitli okullardan 35 öğrenci, Selçuk gezisinin ardından Bergama’ya yola çıktı.

İzmir il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, yürütülen projeler dahilinde İzmir’in bir çok okulundan öğrencilere yönelik geziler düzenlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde bir çok proje dahilinde şehir içi ve şehir dışı geziler düzenleyen TEM Şube, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle düzenlediği Mutluluk Günleri projesiyle 35 öğrenciye yönelik gezi faaliyeti düzenlendi.

Önce Selçuk sonra Bergama

Mutluluk Günleri Projesi ile Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti, İsabey Camii ve bir çok tarihi yerleri gezen öğrenciler, Bergama’daki tarihi yerleri görmek için bu sabah yola çıktı. Gezide Pergamon Antik Kenti, Bazilika ve Zeus Sunağı’na gidileceği öğrenildi.

Öğrenciler heyecanlı

Okullardan kurayla seçilen 35 öğrenci de bu proje çerçevesinde tarihi yerleri görmekten dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını söyleyerek İzmir TEM Şube’ye teşekkür etti. Bornova Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Keskin (16), "Çok güzel oldu bizim için, görmediğimiz, gitmediğimiz tarihi yerleri göreceğiz. Bunu sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Bu gezide aynı zamanda çok arkadaş da edindik. Daha önce Bergama’ya hiç gitmemiştim; bu ilk olacak" dedi. Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nilüfer Özgür (15) ise, "Tarihi ve kültürel anlamda önemli yerlere düzenlenen gezilere katılıyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Geçtiğimiz Salı günü Efes ve Şirince’ye gitmiştik, orada çok önemli yerleri görerek tarihlerini öğrendik. Bugün de Bergama’ya giderek tarihi yerinde öğreneceğiz. Daha önce de oraya hiç gitmemiştim" diye konuştu.

İzmir TEM Şube’nin öğrencilere yönelik projelerinin, önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.