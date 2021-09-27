İzmir Şehir Tiyatrosu 70 yıllık aradan sonra perde açıyor

İzmir Şehir Tiyatroları, 70 yılın ardından sahnelerdeki yerini alırken, 1-3 Ekim tarihlerinde Türk tiyatro tarihinin önemli oyunlarından Azizname’nin galasıyla görkemli bir başlangıç yapıyor.

İzmir Şehir Tiyatrosu, 70 yıllık aradan sonra 1 Ekim’de perde açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İZBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in Aziz Nesin öykülerinden uyarlayıp yönettiği, Türk tiyatro tarihinin önemli oyunlarından Azizname’nin galası, 1-3 Ekim tarihleri arasında İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde yapılacak. Azizname oyunu, pandemi ve kısıtlı seyirci uygulaması nedeniyle üç gün sürecek gala etkinliğinin ardından 6 Ekim’den itibaren İzmir Sanat’ta İzmirli izleyicilerle buluşacak.

“Çok gururluyuz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehir tiyatrolarının perde açmasıyla ilgili çok heyecanlı olduklarını belirterek, “İzmir’in uzun yıllardır beklediği şehir tiyatroları perde açma aşamasına geldi. Çok gururluyuz. İzmir’de sadece tüketen değil, sanatın yedi dalında üretim yapan, yeni ekollerin doğmasını sağlayacak bir iklim oluşturmak üzere yola çıktık. Şehir Tiyatroları bu hedefimiz için çok önemli bir yapıtaşı” dedi.

“Anısını yaşatacağız”

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu Üyesi ve Sanat İletişim Direktörü Prof. Dr. Hülya Nutku’nun vefatının derin bir üzüntü oluşturduğunu da belirterek, “Hayatını tiyatroya adamış olan Hülya hocamız, İzmir Şehir Tiyatroları’nın kurulmasında emeği geçen çok önemli ve değerli bir isim. Her aşamada katkı verdi ve yanımızda oldu. 70 yıllık bir hayalin gerçek olduğunu görmesi ve galada yanımızda olmasını o kadar çok isterdik ki; ncak onun anısını İzmir Şehir Tiyatroları’nı perdelerini açık tutarak yaşatacağız” şeklinde konuştu.

1946’dan bugüne

1946’da tiyatro, sinema oyuncusu ve yönetmen Avni Dilligil’in yönetiminde başlayıp dört yıllık serüveni sona eren şehir tiyatroları, dönem dönem yeniden hayata geçirilmeye çalışılsa da girişimler sonuçsuz kaldı. 1989 yılında Prof. Dr. Özdemir Nutku Şehir Tiyatroları adını tekrar kent yaşamına kazandırmaya çalıştı. Ne var ki bu çabalar, Gezici Kamyon Tiyatrosu uygulamasıyla ancak iki yıl yaşayabildi.

Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında yer alan şehir tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ndeki ilanla duyuruldu. Logosu yarışmayla belirlenen şehir tiyatroları, özenli bir sınav sürecinin ardından kadrosunu kurdu. İzmir Şehir Tiyatroları, Yücel Erten’in deyimiyle “tiyatronun töresi gereği” ekimde perde açılıyor.