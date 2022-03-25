İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi evine döndü

İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi, kurulduğu yer olan Kültürpark’taki yenilenen binasında geçici olarak hizmet vermeye başladı. Yenilenen binanın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, müzenin İzmir’in kültür-sanat hayatında önemli bir yer olduğunu ve sene sonunda Alsancak’ta dönüşümüne devam edilen İzmir Sanat Galerisi’ne taşınacağını söyledi.

İzmir’de 1952 yılında Kültürpark içerisine bulunan binasında faaliyete geçen İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi, 1973 yılında Konak’taki büyük binasına taşınmıştı. 30 Ekim 2020 depreminin ardından binanın kullanılmaması kararı üzerine müze içerisindeki eserler koruma altına alınmıştı. Bugün itibarıyla müze, ilk açıldığı yer olan Kültürpark’taki yenilenen yerinde, yıl sonuna kadar geçici olarak hizmet vermesi amacıyla açıldı. Açılış programına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve sanatseverler katıldı.

Sene sonunda yeni yerine taşınacak

Programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisinin İzmir’in kültür sanat hayatında önemli bir yer olduğunu belirterek, “Binamız yıl sonu itibarıyla Alsancak Tekel Fabrikalarının Kültür ve Sanat Kompleksine dönüştürülmesiyle beraber orada hizmet vermeye başlayacak. Restorasyonunu yaparak bugün hizmete açtığımız binamız, İzmir Sanat Galerisi olarak hizmet vermeye ve sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. İzmir Resim, Heykel Müzesinde 591 sanat eserimiz vardı. Burada eserlerimiz için gerekli iklimlendirme ve teknik depolama alanları oluşturarak eserlerimizin tamamını buraya taşıyarak koruma altına aldık. Sizler için yaptığımız 100 eserden oluşan bir seçkiyi sizlere sunmak istiyoruz. Resim, heykel, baskı resim ve seramik gibi farklı alanlardan 100 eserler sizleri ağırlayacağız. İnşallah bundan sonra da binamız dönemsel sergileri ve sanat etkinlikleriyle sizleri burada ağırlayacak. Müzemizin ülkemizin ve İzmir’in sanat hayatına katkı sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ise müze gezisi gerçekleştirildi.