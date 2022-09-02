İzmir Enternasyonal Fuarı 91’inci kez ’merhaba’ dedi

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) bu yıl 91’inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Görkemli bir törenle yapılan açılışta, fuarın bu yılki teması olan Terra Madre’nin gıda üretimi ve sağlıklı gıdaya erişimi noktasındaki önemi vurgulandı.

Türkiye’nin ve dünyanın en köklü fuar etkinliklerinden olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl 91’inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılış öncesinde Gündoğdu Meydanı’ndan Kültürpark’a kadar Terra Madre korteji düzenlenirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılımcılar arasında bulunduğu kortej, saat 20.00’de Kültürpark Lozan Kapısı’ndan alana girdi. Fuarın açılış törenine ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Slow Food International Genel Sekreteri Paolo Di Croce, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

"İEF, İzmir’den dünyaya ve dünyadan İzmir’e uzanan bir köprü"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın önemine vurgu yaparak, "Bu akşam, asırlık bir çınar ağacı kadar sağlam köklerimizle İzmir’den dünyaya 91. kez merhaba diyoruz. 1923 yılında büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açılışını yaptığı İzmir İktisat Kongresi’yle temelleri atılan bu fuar, bizim için yaşayan bir kültür mirası. İEF, İzmir’den dünyaya ve dünyadan İzmir’e uzanan bir köprü. Bu köprünün bir ucunda Anadolu’nun bereket uygarlığı diğer ucunda da yeni fikirler ve düşünceler var. İEF geleceğin Türkiye’sine yön veriyor. Bu buluşmamız bir mayalanma hikayesi. Burası çok rengin çok sesin ve çok nefesin ortak bir ruhla güçlendiği harman yeri. Fuar etkinliklerimiz çerçevesinde kurtuluş günümüz Dokuz Eylül’ü, 100 yıllık zaferimize yakışacak şekilde, Türkiye tarihinin en büyük sahne performansıyla kutlayacağız. Aynı akşam megastarımız Tarkan Kordon boyunda İzmirle kucaklaşacak. Bu akşamdan 11 Eylül’e kadar ülkemizin yetiştirdiği çok sayıda sanatçı İzmir’de olacak” dedi.

Fuarın bu yılki teması olan Terra Madre’e de değinen Başkan Soyer, “Bugün fuarın yanı sıra İEF’yi dünyanın en önemli gastronomi organizasyonlarından biri olan Terra Madre ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Terra Madre Anadolu bizim için sadece bir lezzet fuarı değil. İnsanın yaşamla olan ilişkisini yeniden tarif ettiğimiz, iklim krizi, enerji krizi, gıda krizi, yoksulluk ve savaşlar karşısında kalıcı çözümler ortaya koyacağımız bir ortak akıl hareketi. Bunun somut bir ürünü olan ‘İzmirli’ markamızı kuraklık ve yoksullukla mücadelemizin yepyeni bir aracı olarak dünyaya sunacağız. ‘İzmirli’ ile İzmir’in meralarında üretim yapan çobanlarımızdan aldığımız sütlerden üretilen peynirleri, Türkiye ve dünyanın her yerindeki alıcılarıyla buluşturuyoruz. İzmir’in köylerindeki küçük üreticilerimizi ve İzmir’in üretici kooperatiflerini ihracatçı haline getireceğiz. Milli üretim seferberliği, yine kooperatiflerimizin ürettiği zeytinyağı, tahıllar, baklagil ve üzüm gibi ürünleri de içine alarak büyümeye devam edecek. Terra Madre Anadolu ile başlayan bu çalışmamız, komşusu açken gözüne uyku girmeyenlerin, kendisi ve doğa için aynı anda üretmesini bilenlerin seferberliği, hayatta kalma mücadelesidir” diye konuştu.

"Bu mirası gelecek yıllara da gelecek yıllar taşımalıyız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise, konuşmasında İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre organizasyonunun öneminin altını çizerek, İzmir’in turizm ve ticaret hacmine değindi. Turagay, "Hepimiz gençliğimizde, İEF açıldığında gazetelerden takip ederdik. Tek kanallı televizyon döneminde kanallardan takip ederdik. İzmir denilince aklımıza İEF gelirdi. Fuar bizim mirasımız. Bu mirası gelecek yıllara taşımalıyız. Biz bunun için Ticaret Bakanlığı için elimizden gelen yapıyoruz ve yapacağız. Bugün İZFAŞ’a uğradım ve nasıl çalıştıklarını gördüm. Belediye başkanımızın nasıl emek verdiğini de gördüm. Bu yüzden fuar ve İzmir bizim için çok önemli. 8 bin 500 yıllık bir kent. Dünya kültür mirasına aday olan ve birçok tarihi içinde barındıran kentimiz İzmir. 1 milyonun üzerinde turist gelmiş bu kente. Yetmez ama. İzmir’imizin çok aha büyük bir potansiyeli var. Terra Madre Sayın Başkan gayet güzel özetledi. Temiz gıda dedi. Bunun önemli bir motto içerdiğini söyledi. Dünyamız da buna gidiyor. Her geçen gün gıdanın önemini anlıyoruz. Pandemide buna tanık olduk. Geçen sene gıda fiyatlarındaki büyük artışların nelere yol açtığını örmedik mi? Terra Madre bu açıdan bizim için çok önemli. İzmirli Kobi’lerimiz, çiftçi ve kooperatiflerimiz için de çok önemli. Bu nedenle böyle bir etkinliğe ev sahibi olduğu için İEF’yi takdir ediyoruz. Sayın Bakanımız da burada olmayı çok istiyordu. Ancak bugün ihracat rakamlarını açıkladı. Kendisinin özellikle saygı ve sevgilerini iletiyorum. İzmirimiz ihracatta da Türkiye’nin 2. en büyük ili. Bu sene ilk 8 ayda 9.3 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bizler bu rakamları daha da yukarı çıkarmalıyız. Bizim gastronomi gücümüzü de gösteren önemli bir ihracat kalemini de burada harekete geçireceğiz. 81 ilimiz de güzel ama İzmir’in kalbimizde ayrı bir yeri var" açıklamasında bulundu.

"İnşallah nice 91 yılları görür”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "“Kökeni Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle toplanan ve İktisat Kongresi’nde ürünlerin sergilendiği İEF’nin şehrimize büyük katkı sunmasını temenni ediyorum. İEF, sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel anlamda da çok önemli bir buluşma kaynağıdır. Fuarımızın tüm misyonlarına katkıda bulunmak için çalışıyoruz. İzmir fuarını yıldan yıla daha iyi noktalara taşıyacağımızdan şüphem yok. Bugün geldiğimiz noktada gerek salgının olumsuz etkilerinin azalması gerek ulusal ve uluslalar arası katılım noktasındaki ilgi açısından İEF’den çok umutluyuz. Umuyorum ki fuar bünyesindeki tüm etkinlikler beklentileri karşılayacak ve hepimizi memnun edecek sonuçlar doğuracaktır. Terra Madre için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Slow Food hareketinin kökenlerine bağlı olan bu hareketin kökenlerimizle nasıl uyuştuğunu görmekten mutluyum. Ülkemiz Slow Food’a hiç yabancı değil. Umarım gelecek dönmede kaliteli gıda ve sağlıklı beslenme konusunda yaşanacak sorunların önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz. İEF’nin en önemli noktalarından biri de tüm krizlere rağmen serüvenine devam ediyor olması. İnanıyorum ki fuarımız geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecektir" açıklamasında bulundu.

Testi kırıldı

91. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılış töreninin sonunda ise katılımcılar, fuarın bereketli geçmesi için testi kırdı. Törenin ardından katılımcılar fuar alanı ve stantları ziyaret etti. Fuarın ilk günü, ziyaretçilerin yoğun katılım gösterdiği görüldü.