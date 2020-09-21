'İyilik & Sağlık Olsun' yayın hayatına başlıyor!
Dünya Eko’nun yeni yayını İyilik&Sağlıkolsun ekim ayında okurları ile buluşacak. ‘Sağlıklı Yaşam’ı odağına alan dergi, beslenmeden sürdürülebilir tarıma, sosyal girişimcilikten eko turizme kadar geniş bir yelpazede içerik üretecek.
Türkiye’nin önde gelen satış noktalarından D&R, Nezih Kitabevi, Remzi Kitabevi dışında zincir mağaza ve market raflarında yer alacak yayına ayrıca Turkcell Dergilik’ten de ulaşılabilecek. İlk etapta 96 sayfa ve 6.000 adet basılacak yayın aynı zamanda dijital versiyonu ile de okurların beğenisine sunulacak.
Derginin web sitesi www.iyiliksaglikolsun.com ise 1 Ekim’de yayında olacak.
Beslenme, sağlık, anne, baba ve çocuk, spor ve sporcu, sosyal girişimcilik, sürdürülebilir tarım, eko turizm, diyet, estetik, güzellik, mutfak gibi sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamın önemli başlıklarının yanı sıra sağlıklı insan-sağlıklı beyin konularını da gündeme alacak olan yayın, ilk sayısında kapak konusu olarak alternatif beslenme trendlerini sayfalarına taşıyarak ketejonik, vegan, vejeteryan, glutensiz, alkalin, sirkadiyen gibi eğilimleri işleyecek.
İş ve spor dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirilecek söyleşiler dışında alanında uzman kişilerin de yer alacağı yayında ayrıca İyilik&Sağlıkolsun başlığı altında yapılacak webinar toplantıları da kendine yer bulacak.
Yayın kurulu, köşe yazarları, ilk sayı detayları hakkında bilgi ve ilk sayımızda yer almak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bağlantı kurabilirsiniz.
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|2
|6
|2. Alanyaspor
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|2
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|4. Karagümrük
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|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
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|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0