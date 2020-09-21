'İyilik & Sağlık Olsun' yayın hayatına başlıyor!

Türkiye’nin önde gelen satış noktalarından D&R, Nezih Kitabevi, Remzi Kitabevi dışında zincir mağaza ve market raflarında yer alacak yayına ayrıca Turkcell Dergilik’ten de ulaşılabilecek. İlk etapta 96 sayfa ve 6.000 adet basılacak yayın aynı zamanda dijital versiyonu ile de okurların beğenisine sunulacak.

Derginin web sitesi www.iyiliksaglikolsun.com ise 1 Ekim’de yayında olacak.

Beslenme, sağlık, anne, baba ve çocuk, spor ve sporcu, sosyal girişimcilik, sürdürülebilir tarım, eko turizm, diyet, estetik, güzellik, mutfak gibi sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamın önemli başlıklarının yanı sıra sağlıklı insan-sağlıklı beyin konularını da gündeme alacak olan yayın, ilk sayısında kapak konusu olarak alternatif beslenme trendlerini sayfalarına taşıyarak ketejonik, vegan, vejeteryan, glutensiz, alkalin, sirkadiyen gibi eğilimleri işleyecek.

İş ve spor dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirilecek söyleşiler dışında alanında uzman kişilerin de yer alacağı yayında ayrıca İyilik&Sağlıkolsun başlığı altında yapılacak webinar toplantıları da kendine yer bulacak.