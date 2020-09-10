İtalyan sinemasının altın çağının büyük ustası

İtalyan sinemasının altın çağı olarak da bilinen, 2. Dünya Savaşı sonrası toplumsal dinamiklerden beslenen neo-realizmin (yeni gerçekçilik / neorealismo) akımının yaratıcısı Roberto Rossellini'nin 3 muhteşem filmi, 10, 11 ve 13 Eylül’de FilmBox Arthouse ekranlarında olacak.

Hemşeri (Paisan) – 10 Eylül Perşembe – Saat 18:55

10 Eylül Perşembe akşamüstü ekranlara gelecek olan Hemşeri, bir köy ve savaş öyküsü. Bu öykü, 1943 Temmuz'undan 1944 kışına kadar olan zamanda geçiyor. 1943 Temmuz'undan 1944 kışına kadar Sicilya'nın kuzeyinden Venedik'e altı müttefik saldırı gerçekleşir ve iletişim vahim durumdadır.

Stromboli (Stromboli) – 11 Eylül Cuma – Saat 15:00

Cuma öğleden sonra ekranlara gelecek, Neorealismo akımının klasik bir başyapıtı olarak tanımlanan Stromboli’nin başrolünde, dönemin efsanevi aktrisi Ingrid Bergman yer alıyor. Filmin öyküsünde, soğuk Baltık ülkelerinde yaşayan genç bir kadın, savaş esirlerinin tutulduğu hapishaneden kaçmayı başaran İtalyan balıkçı Antonio ile evlenip; yeni ve mutlu bir hayat hayali ile, Antonio'nun yaşadığı Stromboli kasabasına yerleşir. Ancak çiftin mutluluğu, hayalleri ve hayatları, kasabayla aynı ismi taşıyan volkanın tehdidi altına girer. Filmin özel noktalarından biri, balıkçılıkla ve volkan felaketi sonrası adanın boşaltılması ile ilgili sahnelerin bir belgesel niteliği taşıması.

Aşkın Yolları (Ways of Love) – 13 Eylül Pazar – Saat 21:40

Pazar gecesinde ise, Roberto Rossellini'nin en çok bilinen filmlerinden birisi, Aşkın Yolları ekranlara gelecek. Kurgusu iki bölümden oluşan filmin ilk bölümünde, eski sevgilisini arayan ve ona yalan söyleyerek, özürler dileyerek, kendini suçlayarak, ağlayarak, yalvararak, iyilik dilenerek kendisine geri döndürmeye çalışan çaresiz bir kadını izleyeceğiz. İkinci bölümde Aziz Yusuf'la tanıştığını zanneden ve sonrasında hamile olduğunu fark edince, bunun bir mucize olduğuna inanan evsiz bir kadının öyküsü anlatılıyor.

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