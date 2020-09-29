İtalyan Şef Danilo Zanna, DeFacto için kamera karşısına geçti . Markanın yeni sezon Jogger Koleksiyonu için rol alan Zanna, sosyal medyada akım olan hareketlerle kurgulanan reklam filminde neşeli tavırlar sergiledi.

Yaptığı lezzetli tarifleri, sıcakkanlılığı ve pozitif enerjisiyle gönülleri fetheden Danilo Zanna, marka yüzü olduğu DeFacto’nun 2020 Sonbahar-Kış Jogger Koleksiyonu için kamera karşına geçti. Sosyal medyada akım olan hareketlerle kurgulanan reklam filminde Danilo Zanna, enerjisini ve hareket özgürlüğünü daha çok yansıtmasını sağlayan rahat jogger kombinleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Çekimlerde çok eğlendiklerini dile getiren Zanna, ’’İlk defa sosyal medyada akım olan hareketleri bir TV reklamı için yaptım. Sportif parçalarla çabasız şıklığın adresi jogger pantolonlar ile oldukça rahattım. Bu yüzden çekimler esnasında hiç zorlanmadım. Tüm set yeni normal kurallarıyla titizlikle çalıştı. Tüm zorluğa rağmen benim için çok eğlenceli ve unutulmaz bir gündü’’ dedi.