İSYAN (LOCK OUT) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

İSYAN ( LOCK OUT )

YAPIM YILI: 2012

YÖNETMEN: JAMES MATHER

OYUNCULAR: GUY PEARCE, MAGGIE GRACE, VINCENT REGAN





Bir komplo oyununa alet olduktan sonra casuslukla suçlanan eski ajan Snow'a özgürlüğünü yeniden kazanma fırsatı sunulur. Fakat karşılığında üstlenmesi gereken görev oldukça zorludur. Zira Amerikan başkanının kızı Emily yüksek güvenlikli bir uzay hapishanesinde, çıkan isyan sonucu esir konumuna düşmüştür. Snow en sıradışı yöntemlerle, ne olursa olsun Emily'yi kurtarmaya çalışacaktır...

OYUNCULAR:

GUY PEARCE

MAGGIE GRACE

VINCENT REGAN