İsveç’ten İzmir’e uzanan altın madalya
İZMİR GÖKKUŞAĞI KOLEJİ 11. SINIF ÖĞRENCİSİ AMİNA SALİKHOVA, İSVEÇ MERKEZLİ ULUSLARARASI NORTHERN LİGHTS PİANO FESTİVAL&COMPETİTİON 2023 FİNALİNDE GÜÇLÜ RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU. NORWEGİAN COMPOSER CLASS KATEGORİSİNDE YARIŞAN AMİNA, GRİEG NOCTURNE BESTESİYLE KATILDIĞI YARIŞMADAN ALTIN MADALYA İLE DÖNDÜ.
İzmir Gökkuşağı Koleji 11. sınıf öğrencisi Amina Salikhova, İsveç merkezli uluslararası Northern Lights Piano Festival&Competition 2023 finalinde güçlü rakiplerini geride bırakarak dünya birincisi oldu. Norwegian Composer Class kategorisinde yarışan Amina, Grieg Nocturne bestesiyle katıldığı yarışmadan altın madalya ile döndü.
2002’de İsveç’te kurulan Nordic Piano Competition, İskandinav ülkeleri arasında piyano sanatını yaygınlaştırmayı hedefliyor. The Malmö School of Music, Karlstad University ve Wermlands Opera Orchestra gibi güçlü paydaşları ile piyano kültürü konusunda bir otorite olan Nordic Piano Competition, yarışmayı 2023’te ilk kez tüm uluslardan piyano sanatçılarının katılımına açtı.
İzmir Gökkuşağı Koleji 11.sınıf öğrencisi Amina Salikhova, prestijli bir başarıya imza attı. Salikhova, İsveç merkezli uluslararası Northern Lights Piano Festival&Competition 2023 finalinde güçlü rakiplerini geride bırakarak dünya birincisi oldu. Norwegian Composer Class kategorisinde yarışan Amina, Grieg Nocturne bestesiyle katıldığı yarışmadan altın madalya ile döndü.