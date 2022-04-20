“İstiklal Sergisi”nde 23 Nisan’a özel program

’Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi’, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir program ile kutlayacak. 23 Nisan Cumartesi, saat 14.00’te sergiye gelen ziyaretçiler, harp coğrafyacısı Dr. Selim Erdoğan rehberliğinde Milli Mücadele ve Büyük Zafer’in detaylı anlatımıyla sergiyi gezebilecek.

"Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi", Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir program ile kutlayacak. 23 Nisan Cumartesi, saat 14.00’te sergiye gelen ziyaretçiler, harp coğrafyacısı Dr. Selim Erdoğan rehberliğinde Milli Mücadele ve Büyük Zafer’in detaylı anlatımıyla sergiyi gezebilecek.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde devam eden “Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer Sergisi” danışmanlarından olan Dr. Erdoğan’ın anlatımıyla gerçekleşecek sergi her gün İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Millî Mücadele’nin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında İş Sanat tarafından İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde eş zamanlı olarak açılan “İstiklal” Sergisi, 30 Ağustos 2021 tarihinde “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru” başlığıyla genişletilerek İzmir’de ziyarete açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Millî Mücadele’nin isimsiz kahramanlarını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi için yerli ve yabancı birçok müze, arşiv ve koleksiyondan yararlanıldı. Döneme dair askeri objeler, günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış haritalar ve komuta kademelerinin cephe emirleri gibi yazılı belgelerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü kapsayıcı bir anlayışla bir araya getirildi. Balkan Savaşları’nın başladığı 1912 yılından Cumhuriyet’in kuruluşuna dek olan döneme odaklanan sergide sürecin tanığı obje, belge ve görüntüler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu; metinler, ekran ve projeksiyonlarla desteklendi.

Sergi, hafta içi 10.00 - 17.00, hafta sonu ise 11.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.