“İstiklal” sergisi İzmir’de

“Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi”, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Bankası işbirliğinde İzmirlilerle buluşturuldu. Kültürpark Atlas Pavyonu’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılan İstiklal Sergisi, eylül ayı boyunca her gün 11.00-20.30 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Bankası işbirliğinde, Kültürpark Atlas Pavyonu’nda düzenlenen “İstiklal” sergisinin açılışı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922 tarihinde başlattığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan yıl dönümünde gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanlarını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi; İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın katıldığı bir törenle açıldı.

“İzmir, bağımsızlığın simge kentlerinden biri olduğu kadar iktisadi rotanın çizildiği şehir”

Adnan Bali serginin açılışında yaptığı konuşmada, dünyadaki en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıldönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, “Böylesine özel bir günde, Millî Mücadele’yi anlatan İstiklal sergimizi İzmirlilerle buluşturmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. İzmir’in bağımsızlığımızın simgelerinden biri olduğu kadar, özellikle genç cumhuriyetin iktisadi rotasının çizildiği şehir olması sebebiyle ülkemiz için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bali, “Atatürk, cumhuriyet vizyonunu icraata, fiiliyata dökmeye bu şehirden başlıyor ve henüz cumhuriyet ilan edilmeden önce İzmir’de ‘İktisat Kongresi’ düzenlenmesi kararını alıyor. İzmir, esasları İktisat Kongresi’nde belirlenen Misak-ı İktisadi’ye dair vizyonun bir yansıması olan İş Bankası için de Atatürk’ün bir banka kurma fikrinin doğduğu yer olması itibarıyla ayrı bir anlam ifade ediyor“ diye konuştu.

"İzmirlilerin hafızasında önemli izler bırakacağına inanıyorum”

Serginin, Milli Mücadele’nin başlangıcının 100. yılı olan 2019’da İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde, daha sonrasında da Ankara’daki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesinde ziyaretçileri ağırladığını hatırlatan Bali, “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal sergimizi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın değerli daveti vesilesiyle İzmirlilerle buluşturuyoruz. Bir ulusun büyük fedakârlıklarla omuz omuza verdiği mücadeleye ve yeni bir devletin doğuşuna dair ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkaran sergimizin, İzmirlilerin hafızasında önemli izler bırakacağına inanıyorum” dedi.

“Sergi geçmişimizle bugün arasındaki bağları perçinliyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuşmasında şunları söyledi: “Bu sergi, geçmişimiz ve bugün arasındaki bağları perçinleyen çok önemli bir sanat eseri. Dolayısıyla, ‘İstiklal’, bu serginin sadece adı değil. Aynı zamanda, serginin gerçekleşmesine bizatihi katkı koyduğu bir hedef. Bize emanet edilmiş ve üzerine toz kondurulmaması gereken bir insani erdem. Sergideki birçok eseri yan yana gördüğünde, insanın zihninde istiklalin anahtarı olan o kelime canlanıyor; fedakârlık. Bu serginin var oluşuna elleri, tırnakları ve yürekleriyle ilham veren Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Bu önemli çalışmanın hazırlanmasında büyük emek veren İş Bankası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine; bu sergiyi daha da zenginleştiren İzmirli koleksiyonerlerimize teşekkürü bir borç biliyorum."

İstiklal Sergisi, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümüne kadar gezilebilecek

Küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar’ın yaptığı ’Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi’nde; Balkan Savaşları’nın başladığı 1912 yılından cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan döneme dair askeri objeler, günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış haritalar ve komuta kademelerinin cephe emirleri gibi pek çok yazılı belge, fotoğraf ve video görüntüsü bir araya getirildi. İzmir’in Milli Mücadele’deki yerine vurgu yapan eklemelerle zenginleştirilen sergiye, yerel kaynaklar ve koleksiyonerlerin desteği ile İzmir’in Kurtuluş Savaşı’ndaki önemini aktaran objelerin yer aldığı bir giriş bölümü de eklendi. Sergide; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ile cumhuriyet arasında yaşanan süreçler “Balkan Savaşları ve Büyük Harp”, “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuvayı Milliye”, “Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz”, “İstiklal ve Cumhuriyet” bölümleri ile ziyaretçilere anlatılıyor. İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 9 Eylül 2022 tarihine kadar gezilebilecek olan sergi, eylül ayı boyunca her gün 11.00-20.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Sergi ayrıca, Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ve sanal ortamda www.issanat.com.tr adresinden de ziyaret edilebilecek.