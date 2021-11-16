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İstiklal Marşı Dizi Oluyor; Çekimler Tamamlandı!
13 bölüm olarak tasarlanan Âkif' dizisinin çekimleri tamamlandı.
Kültür Sanat 16.11.2021, 13:41
stiklâl Marşı'nın şairi Mehmet Âkif Ersoy'un hayatını merkezine alan 'Âkif' dizisinin çekimleri tamamlandı. 13 bölüm olarak tasarlanan dizi, TRT'nin yeni açılacak dijital platformunda yayınlanacak. Yapımda Mehmet Âkif Ersoy'u Fikret Kuşkan canlandırıyor. Âkif'in eşi İsmet Hanım'ı Özge Borak, İngiliz istihbaratı adına gizli faaliyetler yürüten Robert Frew'i ise Ertan Saban oynuyor.