İş’ten Sesler Korosu, Bodrum için sahnede

İş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan sosyal yardımlaşma ve iyilik hareketi C-Majör İş’ten Sesler Korosu, bu kez orman yangınlarından zarar gören Bodrum’u yeşillendirmek ve yaraları sarmak için Şef Özlem Abacı yönetiminde unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.

Tiyatro, televizyon ve sinema dünyasının ünlü ismi Hakan Bilgin’in sunuculuğunu yapacağı geceye ünlü sanatçılar Onur Akın, Nebil Özgentürk, Bekir Ünlüataer, Bülent Özdemir & Gökçe, Serap Yenici, Ragıp Arda Bıcılı, Burcu Hancı ve Asiye Palu gibi değerli sanatçılar katılım gösterecek. 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 20.00’de Bodrum Antik Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan konserde, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Pop Müziği’ne ait şarkılar seslendirilecek. ’Her Nota 1 Fidan’ sloganıyla Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı destekleriyle organize edilen konser, müzikseverlere müzikal bir yolculuk yaşatacak.

Bu zamana kadar düzenledikleri konser organizasyonlarının gelirini Dünya Engelliler Vakfı, İstanbul Down Sendromu Derneği, Çocuk Eğitim Derneği, Mehmetçik Vakfı, TOÇEV ve Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na bağışlayan C-Majör İş’ten Sesler Korosu, Ege ve Akdeniz bölgesinde gerçekleşen orman yangınları için farkındalık yapmaya çalışıyor. Başta Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ve kurucu üyeleri arasında Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, Denizbank CEO’su Hakan Ateş, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Murat Dedeman, Tezmaksan Makine San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Fatma Aydoğdu, Vakıfbank Eski Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ve birçok iş insanından oluşan 110 kişilik C-Majör İş’ten Sesler Korosu, farklı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.