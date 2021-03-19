“İstanbul’un ressamı” Hoca Ali Rıza Bey vefatının 91. yılında kabri başında anıldı

Türk resim sanatının en önemli isimlerinden Hoca Ali Rıza Bey, vefatının 91. yılında Karacaahmet’teki mezarı başında anıldı.

Asker Ressam Kuşağı’nın bir üyesi, 1914 Kuşağı ressamlarının hocası, 1858 yılında Üsküdar’da doğan, hayatı boyunca Üsküdar’da yaşayan ressam Hoca Ali Rıza; 20 Mart 1930’da Üsküdar’da hayatını kaybetti. Hoca Ali Rıza Bey sanat hayatında sessiz köşeleri, kıyı kahvelerini ve güneşli kayalıkları resmetti; “Üsküdarlı Hoca Ali Rıza” olarak tanındı. Sultan II. Abdülhamid tarafından Nişan-ı Mecidî ile ödüllendirilen, 5 bine yakın eseriyle Türk resim sanatının en özel ve üretken ressamlarından oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının programı ile kabri başında vefatının 91. yılında Kur’an tilaveti ve dua ile anıldı. Anma programına İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Hoca Ali Rıza Bey’in sevenleri katıldı.

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz yaptığı açıklamada, "Biz İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak İstanbul’umuzda yaşayan ve burada metfun, tarihi şahsiyetlerimizi anmayı, hatırlamayı bir vazife olarak addediyoruz. Bu hem bir vefa hem bir borç. Yeni nesillere tarihi şahsiyetlerimizi anlatma anlayışımızın bir ürünü. Kültür Turizm Bakanlığımızın temel görevlerinden biri ve buna Bakanlık olarak büyük önem veriyoruz. Ali Rıza Bey Üsküdarlıdır. Üsküdar hayatını, Üsküdar iklimini, Üsküdar ruhunu yansıtmaya ve yaşatmaya da büyük önem vermiştir. Osmanlı hayatına yönelik şehir ve peyzaj mimarı olarak çok öne çıkar. Karakalem resimleri ve diğer resimleri önemlidir. Hoca ressam Ali Rıza, Türk resminin hocasıdır. Çığır açıcı ve öncü isimlerden birisidir. Geçmişi zamanına ve geleceğe taşımaya büyük önem veren mensubu olduğu inanca, medeniyete, kültüre, tarihe, coğrafyaya değerlere aidiyet duygusunu hiç kaybetmemiş. Bunu yaşamayı ve yaşatmayı görev addetmiş bir büyük sanatçıdır” dedi.