İstanbul’un Fethi mehter ile kutlandı

İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi Mehteran Takımı, hem marşlar eşliğinde yürüdü hem de mini konser verdi. Mehter Takımı’nın marşlar eşliğinde yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fatih Sultan Mehmet’in Bizans İmparatorluğunu yıkması ve İstanbul’un fethetmesi coşkuyla kutlanıyor. Düzce’de de coşkuyla kutlanan İstanbul’un fethinin 568. yılında Düzce Belediyesi Mehter Takımı mini konser verdi. Konser öncesinde Belediye önünden Anıtpark Meydanına kadara çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen mehter takımına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Birçok vatandaş sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla mehter takımının marşlarını takipçileri ile paylaştı.

Düzce Belediyesi Mehter Takımının yürüyüşü Anıtpark Meydanında verdiği mini konser ile sona erdi. Vatandaşlarda mehtere büyük ilgi gösterdi.