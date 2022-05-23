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İstanbul’un fethi kutlamaları Edirne’de başladı

İstanbul’un fethinin yıl dönümünde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 10. Fetih Kupası’nın tanıtımı Edirne’de yapıldı.

Kültür Sanat 23.05.2022, 19:45 23.05.2022, 20:00
İstanbul’un fethi kutlamaları Edirne’de başladı

Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Dünya Etno Spor Konfederasyonu iş birliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Kupası etkinlikleri Edirne’de başladı. 32 ülkeden 500 sporcunun katılacağı organizasyonda geleneksel Türk okçuluğunun yanı sıra olimpiyat okçuluğu ve makaralı okçuluk dalları da yer alacak.

Edirne Sarayiçi meydanında gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Dünya Etno Spor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Osmanlı’da devlet anlayışının adalet sistemi üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, “Sarayın merkezinde, burası Sarayiçi dediğimiz bölge. Tabii ki payitahtın sarayları buradaydı. Merkezinde bir kule var, Adalet Kulesi. Adalet devamlı yönetim anlayışı itibarıyla mücadele gerektiren bir iş. Asla biten, ulaşılan bir nokta değil ama adaleti sağlamak için devamlı gayreti gerektiren bir iş. Ecdadımız bu gayreti devamlı sürdürmüşler, devamlı sağlamaya gayret göstermişler. İnşallah ülkemiz de bu gayreti ecdadından aldığı mirası sürdürmektedir, sürdürecektir. Mete Gazoz’un annesinden babasından tutun, kulüplerimize hizmet veren en detaydaki çalışanımıza varıncaya kadar bir okçuluk ailesi Türkiye’de vücuda geldi. Bu başarılar tesadüfi başarılar değil. Kenetlenmenin ve aynı hedefe odaklanmanın sonucunda gelen başarılar. Bu sene Fetih Kupamızda 32 ülkeden 500 sporcu yarışacak.

Dünyada hem geleneksel okçuluk hem olimpik yay hem makaralı yay ile üç dalda müsabakanın olduğu en büyük uluslararası spor organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Mete Gazoz’un olimpiyat madalyasının nişanesi olarak bir menzil taşı dikildi ok meydanımıza. Bu menzil taşının da açılışını yapacağız. Eskiden en uzağa atan menzil taşı diktiriyordu, şimdinin altın madalyası o zamanın şartlarında en büyük derece olduğu için Mete Gazoz’un adını yüzlerce yıllık menzil taşlarının yanında ok meydanımızda yaşatacağız. Tabii ki biz Mete Gazoz’un olimpiyat madalyası ile bu işi bitirmiyoruz. İnşallah Paris’te de yeni olimpiyatlarda bu başarıların artmasını, devam etmesini hedefliyoruz. Okçuluk bizim ata sporumuz. Çocuklarımız çok seviyor. Mete Gazoz’un örnek olması, rol model olması bu işe çok büyük enerji verdi. Fetih Kupamızın bu yıl da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fetih ruhunun, kardeşlik ruhunun, dayanışma ruhunun ülkemizde güçlenmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Bu yıl İstanbul’un fethinin 569’ncu yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethetmek idealiyle yetiştiği, fikirlerinin oluştuğu Edirne’deyiz. Edirne Sarayı’ndan Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim simgesini ifade eden, denetim anlayışını ifade eden Adalet Kulesi’nin hemen yanındayız. 26 Mayıs’ta Okçular Vakfı’ndan geleneksek olarak dikilmiş menzil taşlarının yanında bir geleneği devam ettirme anlamında Olimpiyat Şampiyonumuz Mete Gazoz’un menzil taşının açılışını Sayın Bilal Erdoğan ve TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’un katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Daha sonra 32 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla 10’uncu İstanbul Fetih Kupamız gerçekleştirilecek. Fetih 569’uncu yıl dönümüne atıfta bulunarak 569 Hatm-i Şerif o gün itibarıyla tamamlanmış olacak. Fetihler bizim diyoruz, zaferler bizim. 19 Mayıs 1919’u anmak için yine kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde 29 Ekim’de organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimiz bir, bayramlarımız bir. Bu zenginlikte organizasyonları Okçular Vakfı olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne’de daha büyük organizasyonlara imza atılacağını belirterek, “İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha güzel, Edirne’yi de içine katacak şekilde çok daha büyük etkinliklere birlikte imza atmak istiyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle ben organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Edirne Sarayiçi’nde düzenlenen okçuluk organizasyonunda bulunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Merve Su Turan, "Bugün burada birçok etkinliğe katıldık. Ok attık, demir dövdük. Şimdi arkada Roman havası oynanıyor, bayağı eğlenceli geçiyor bizim için. Eski zamana dönmek, Osmanlı ile ilgili şeyleri hala yâd etmek çok keyifli ve güzel" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte geleneksel sporların tanıtımı yapılırken, çocukların ve gençlerin eğlenebileceği organizasyonlara da yer verildi.

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