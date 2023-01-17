İstanbul’u kültür sanatla buluşturan Fişekhane bu ay dopdolu geçecek

Tiyatro oyunları, konserler, sinema gösterimleri, birbirinden özel etkinliklerle İstanbul’da kültür ve sanatın yeni cazibe merkezi olan Fişekhane’nin etkinlik biletleri artık Biletinial üzerinden sanatseverlerle buluşacak.

Kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial, bu alanda gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Tiyatro oyunları ve sanatsal faaliyetleri ile Fişekhane’nin programında yer alan etkinliklerin biletleri artık Biletinial üzerinden satılacak.

"2023’e yeni işbirlikleri ile giriyoruz"

Merkezlerin sayısının her geçen gün artığını belirten Satış Direktörü Leyla Ünal, "Şirket olarak en güçlü motivasyonumuz eğlenceyi herkes için erişilebilir kılmaktır. Kurumlar ile yaptığımız iş birliklerini bu noktada çok önemsiyoruz. Bugüne kadar iş birliği yaptığımız kurumlar arasında; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm birimler, Türkiye Voleybol Federasyonu, önde gelen sinema grupları, özel ve şehir tiyatroları, spor kulüpleri, performans sahneleri, tema ve eğlence parklarının yanı sıra eğitim, seminer gibi organizasyon gerçekleştiren kurumlar da yer almaktadır. Bizi online biletlemede güçlü kılan unsurlar ise sahip olduğumuz teknoloji ve yazılım gücümüz ile müşteri odaklı hizmet yapımızdır. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun biletleme partneri olarak bu hafta Balkan Voleybol Birliği (BVA) ile önemli bir iş birliğine imza attık. Fişekhane’nin online biletleme partneri olarak bizi tercih etmesi, Balkan Voleybol Birliği ile birlikte 2023’e güzel bir başlangıç oldu bizim için" dedi.

Fişekhane’de tiyatro ile bu ay dopdolu olacak

Avrupa Yakası’nın kültür sanat ve eğlence hayatına yeni soluk getirmeyi amaçlayan Fişekhane’nin Ocak 2023 etkinlik takviminde hem yetişkinler hem de çocuklar için beğeni toplayan sahne programları ön planda. Fişekhane’de 18 Ocak’ta "Sır", 19 Ocak’ta "Mağrur Fil Ölüleri", 20 Ocak’ta "Son Ada", 22 Ocak’ta "Lal Hayal", 23 Ocak’ta "Cimri", 24-25 ve 26 Ocak’ta "Toz", 30 Ocak’ta "Bütün Kadınların Kafası Karışık" oyunları sergilenecek. Çocuklar için ise 21 Ocak’ta "Pinokyo Müzikali", 22 Ocak’ta "Çizmeli Kedi", 23 Ocak’ta "Sindirella", 24 Ocak’ta "Balerin Prensesler", 25 Ocak’ta "Oyuncak Hikayesi", 26 Ocak’ta "Oz Ülkesi", 27 Ocak’ta "Alaaddin’in Sihirli Lambası", 28 Ocak’ta "44 Kedi Müzikali", 28 Ocak’ta "Jazz for Kids", 29 Ocak’ta "Burnunu Kaybeden Palyaço", 30 Ocak’ta "Kırmızı Pabuçlar", 31 Ocak’ta "Kırmızı Başlıklı Kız" sahnede olacak. Sahne programında klasik ve caz müziklere de yer veren Fişekhane, 17 Ocak’ta İstanbul’da yaşayan dört çellist arkadaştan oluşan Cello Paradiso’yu ve 31 Ocak’ta piyanoda Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan Krem Görsev Trio’yu dinleyicileri ile buluşturacak.