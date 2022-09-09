İstanbul’da ‘Karabük Tanıtım Günleri’ tüm hızıyla sürüyor

İstanbul Maltepe’de düzenlenen "Karabük Tanıtım Günleri"nde kentin turizm değerleri, lezzetleri ve kültürünün tanıtımı tüm hızıyla sürüyor.

Karabük Valiliği ve Karabük Dernekler Federasyonunun (KARDERFED) öncülüğünde devam eden etkinliklerin ikinci günüde dolu dolu geçti. Karabük ve ilçelerin tarihi, kültürü, sanatı, doğal güzellikleri, UNESCO Dünya Miras Kentleri listesinde yer alan Safranbolu ilçesi, Karadeniz’in Zeugması Hadrıanoupolis’i ile turizmdeki değerleri, Gastronomisi, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ve tüm renkleri İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı’nda ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşıyor.

KARDEFED Başkanı Cevdet Akay,11 Eylül’e kadar Maltepe etkinlik alanında Karabük’ü kültürü, sanatı, doğası ve gastronomisi ile tanıtmaya devam edeceklerini söyleyerek, tüm Karabüklüleri alana davet etti.

Akay, geçen yıl Yenikapı’da yaptıkları ‘Karabük Günleri’ni bu yıl Maltepe’ye taşıdıklarını kaydederek, "Karabük Valiliğimizin önderliğinde Karabük Dernekler Federasyonu olarak, bu yıl da Maltepe’de Karabük’ümüzü hem İstanbul’da, hem Türkiye genelinde elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Büyükte ilgi görüyoruz. Başta Karabük Valimiz olmak üzere, Belediye başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize çok teşekkür ediyorum. Kültür çadırımız ve yöresel çadırlarımız çok güzel oldu. Hafta sonu daha yoğun bir katılımla kentimizi en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Bütün herkesi Maltepe etkinlik alanına davet ediyoruz” dedi.